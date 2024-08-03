Росіяни атакували приватний сектор у Покровську: загинула людина, є постраждалі

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, цього разу окупанти влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені.

"Уся територія Донеччини - небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно. Не ризикуйте своїм життям. Евакуюйтесь", - додав Філашкін.