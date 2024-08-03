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Росіяни атакували приватний сектор у Покровську: загинула людина, є постраждалі

Юлія Лаврук
3 серпня, 2024 субота
16:12
Війна з Росією стела на в'їзді у Донецьку область

Окупаційні війська РФ у суботу, 3 серпня, вдруге атакували Покровськ на Донеччині. Внаслідок удару одна людина загинула, ще двоє поранені

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

За його словами, цього разу окупанти влучили у приватний сектор: один будинок зруйновано, ще декілька зазнали пошкоджень.

Внаслідок обстрілу щонайменше одна людина загинула, ще двоє поранені.

"Уся територія Донеччини - небезпечна для життя. Росіяни б'ють по цивільних цілеспрямовано і регулярно. Не ризикуйте своїм життям. Евакуюйтесь", - додав Філашкін.

  • Уранці суботи, 3 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Російські окупаційні війська атакували близьке передмістя. Згодом окупанти атакували околиці міста вдруге.
Теги:
Україна
російська армія
Донеччина
Покровськ
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