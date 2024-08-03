Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова

Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

"У Харкові пролунали вибухи. Будьте обережні, перебувайте в укриттях", - написав він о 07:34.

Вибухи підтвердив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні", - йдеться у його повідомленні.

Як з'ясувалося згодом, "приліт" стався у близькому передмісті Харкова.

За даними ОВА, окупанти вдарили по Харківському району близько 07:30. Минулося без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.