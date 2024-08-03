Росіяни зранку вдарили по передмістю Харкова
Уранці суботи, 3 серпня, у Харкові пролунали гучні вибухи. Російські окупаційні війська атакували близьке передмістя
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
"У Харкові пролунали вибухи. Будьте обережні, перебувайте в укриттях", - написав він о 07:34.
Вибухи підтвердив і очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Окупанти завдають ударів! Харків та район: будьте обережні", - йдеться у його повідомленні.
Як з'ясувалося згодом, "приліт" стався у близькому передмісті Харкова.
За даними ОВА, окупанти вдарили по Харківському району близько 07:30. Минулося без постраждалих. Інформація про руйнування уточнюється.
- Напередодні вночі російські окупанти випустили для удару по Україні ракети й ударні дрони. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожих БПЛА.
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