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Нічна атака РФ: Сили оборони ліквідували 24 з 29 російських "шахеди"

Світлана Кравченко
3 серпня, 2024 субота
07:19
Новини Шахед

У ніч проти суботи, 3 серпня, російські окупанти випустили для удару по Україні ракети й ударні дрони. Оборонцям неба вдалося знищити 24 ворожих БПЛА

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Про це повідомив командувач Повітряних сил  ЗСУ Микола Олещук.

Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БПЛА типу Shahed.

"Шахеди" війська РФ запускали із напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ і Курськ (Росія).

Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.

У результаті протиповітряного бою збито 24 "шахеди" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.

  • Російські окупанти запустили ударні безпілотники по території України ввечері 2 серпня з двох напрямків: в Одесі вночі 3 серпня пролунали вибухи, у Київській області працювала ППО, на Вінниччині зафіксували влучання в об'єкт інфраструктури.
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