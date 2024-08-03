Нічна атака РФ: Сили оборони ліквідували 24 з 29 російських "шахеди"

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук.



Зазначається, що цієї ночі росіяни завдали удару двома зенітними керованими ракетами С-300 з окупованої території Донеччини, двома протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря, а також 29-ма ударними БПЛА типу Shahed.

"Шахеди" війська РФ запускали із напрямків: мис Чауда (Крим), Приморсько-Ахтарськ і Курськ (Росія).



Відбивали повітряний напад мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні війська та підрозділи РЕБ Повітряних сил.



У результаті протиповітряного бою збито 24 "шахеди" в межах Херсонської, Одеської, Миколаївської, Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Київської, Вінницької та Житомирської областей.