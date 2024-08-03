РФ запустила дрони з півночі та півдня: ситуація в ніч на 3 серпня

Про це повідомили Повітряні Сили.

Близько 23-ї години група "шахедів" була у Сумській області та рухалась у напрямку Чернігівщини.

О 23:40 на Полтавщину рухалося декілька груп ударних дронів з Сумщини.

За хвилину стало відомо про загрозу застосування російських дронів з південного напрямку.

О 23:53 жителів Київщини попередили про групу безпілотників з Чернігівщини.

О 0:05 стало відомо: "Рух ударних БПЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини та Дніпропетровщини".

О 0:16 Суспільне повідомило про звуки вибухів у Полтавській громаді.

0:34 - ПС повідомили про загрозу для Житомирської області - група дронів з Київщини.

О 0:49 стало відомо про групу безпілотників з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини/Миколаївщини.