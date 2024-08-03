За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський
Протягом цього тижня російська окупаційна армія застосувала проти України понад 600 керованих авіаційних бомб
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
"Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України", - написав лідер держави.
За словами Зеленського, для протидії російським ударам треба знищувати російську авіацію, а також бити по аеродромах РФ.
"І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення", - додав президент.
- Українські війська вночі 3 серпня завдали удару по аеродрому "Морозовськ", а також атакували низку нафтобаз та об’єктів зберігання паливно-мастильних матеріалів у трьох регіонах РФ.
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