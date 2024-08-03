За тиждень Росія запустила по Україні понад 600 КАБів, - Зеленський

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише цього тижня більш ніж 600 керованих авіаційних бомб Росія застосувала проти України", - написав лідер держави.

За словами Зеленського, для протидії російським ударам треба знищувати російську авіацію, а також бити по аеродромах РФ.

"І нам потрібне це спільне рішення з нашими партнерами - безпекове рішення", - додав президент.