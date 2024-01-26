З прифронтового Торецька евакуювали чотирьох людей, серед них – 8-річний хлопчик

Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.

Хлопчик Микола розповів поліцейським, що найстрашніше йому стає ввечері, бо тоді РФ посилює обстріли.



"Аби вберегти життя дитини, мати погодилася на евакуацію. Правоохоронці вдягнули хлопчика в спеціальний дитячий бронежилет і разом з мамою на броньованому авто безпечно доставили до шелтера в Костянтинівку", - розповіли в поліції.

Зазначається, що звідти родина за допомогою волонтерів вирушила до Києва.



"Крім того, поліцейські під час обходу укриттів виявили двох жінок, які вижили після авіаудару по їхньому будинку і яким було нікуди йти. Жінки погодилися на евакуацію", - розповіли правоохоронці.

Варто зазначити, що Торецьк Бахмутського району розташований усього в 3 км від лінії фронту.