З прифронтового Торецька евакуювали чотирьох людей, серед них – 8-річний хлопчик
"Білі янголи" евакуювали з прифронтового Торецька Донецької області жінку з 8-річним сином і ще двох містянок, які жили в укритті
Про це повідомила пресслужба поліції Донеччини.
Хлопчик Микола розповів поліцейським, що найстрашніше йому стає ввечері, бо тоді РФ посилює обстріли.
"Аби вберегти життя дитини, мати погодилася на евакуацію. Правоохоронці вдягнули хлопчика в спеціальний дитячий бронежилет і разом з мамою на броньованому авто безпечно доставили до шелтера в Костянтинівку", - розповіли в поліції.
Зазначається, що звідти родина за допомогою волонтерів вирушила до Києва.
"Крім того, поліцейські під час обходу укриттів виявили двох жінок, які вижили після авіаудару по їхньому будинку і яким було нікуди йти. Жінки погодилися на евакуацію", - розповіли правоохоронці.
Варто зазначити, що Торецьк Бахмутського району розташований усього в 3 км від лінії фронту.
- У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводу одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
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- 19 січня 2024 року голова Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що з населених пунктів Мар'їнської, Очеретинської та Вугледарської громад Донецької області, де було оголошено обов'язкову евакуацію, вивезли всіх дітей. Триває евакуація з Торецької громади.
- Влада Донеччини 24 січня ухвалила рішення про розширення переліку населених пунктів Мар’їнської та Очеретинської громад, із яких мають бути примусово евакуйовані родини з дітьми.
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