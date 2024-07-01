З Торецька за 3 дні евакуювали 711 жителів, близько 5 тис. залишилось у місті

Про це повідомляє Національна поліція України.

Зазначається, що зараз багато мешканців громади прагнуть евакуюватись. Водночас у Торецьку живуть 5 тис. українців, коли на території всієї громади - близько 10 тис.

Відомо, що людей евакуюють поліцейські, ДСНС, Донецька ОВА й Торецька ВЦА. Для цього працюють 20 спільних груп, зокрема "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.