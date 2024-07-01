З Торецька за 3 дні евакуювали 711 жителів, близько 5 тис. залишилось у місті
За три дні з Торецької громади евакуювали 711 жителів, 20 з яких - діти. Водночас на її території ще залишаються близько 10 тис. людей, а у місті - близько 5 тис.
Про це повідомляє Національна поліція України.
Зазначається, що зараз багато мешканців громади прагнуть евакуюватись. Водночас у Торецьку живуть 5 тис. українців, коли на території всієї громади - близько 10 тис.
Відомо, що людей евакуюють поліцейські, ДСНС, Донецька ОВА й Торецька ВЦА. Для цього працюють 20 спільних груп, зокрема "Білі янголи", парамедики та спецпризначенці.
- 1 липня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російська окупаційна армія значно посилила наступальні дії на Торецькому напрямку.
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