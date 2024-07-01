Ворог значно посилив наступальні дії на Торецькому напрямку, - речник угруповання військ "Хортиця" Волошин
Речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин розповів, що російська окупаційна армія значно посилила наступальні дії на Торецькому напрямку
Про це він повідомив в етері Еспресо
"На Торецькому напрямку ворога значно активізував свої зусилля. Зокрема, за останній тиждень. Попередні місяці на цьому напрямку було відносне затишшя. За попередній тиждень наші захисники відбили 31 одну атаку противника. Також за минулий тиждень було зафіксовано 114 атак противника. Ворог атакував в районі населених пунктів Шуми, Нью-Йорк та Торецьк", - заявив Волошин.
За словами речника, окупанти активно застосовують авіацію на Торецькому напрямку.
"За минулу добу наші підрозділи 7 ворожих атак в районі населених пунктів Південне, Північне та Торецька. Окупанти постійно намагаються підтримувати свої наступальні дії та постійно застосовує авіацію, скидаючи на населені пункти КАби. Сили оборони мужньо й активно протистоять противнику", - додав він.
- 1 липня у Генштабі ЗСУ повідомили, що протягом минулої доби на російсько-українському фронті зафіксовано 142 бойових зіткнення. Найактивніше окупанти продовжують атакувати на Покровському напрямку
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