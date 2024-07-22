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Війна з Росією: хроніка
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За 21 липня Сили оборони ліквідували 18 ворожих танків, 51 артсистему та 1050 окупантів

22 липня, 2024 понедiлок
08:08
Війна з Росією ППО, обстріл, ЗСУ

Протягом минулої доби, 21 липня, Сили оборони знищили 18 ворожих танків, 51 артсистему та 17 БМП. Крім того, Росія втратила 1050 одиниць особового складу

Зміст

Про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 567 760 (+1050) осіб
  • танків ‒ 8284 (+18) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 15 980 (+17)
  • артилерійських систем – 15 637 (+51)
  • РСЗВ – 1123 (+2)
  • засобів ППО ‒ 900 (+4)
  • літаків – 362 (+0)
  • гелікоптерів – 326 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 12 475 (+73)
  • крилатих ракет ‒ 2401 (+0)
  • кораблів/катерів ‒ 28 (+0)
  • підводних човнів - 1 (+0)
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 21 138 (+102)
  • спеціальної техніки ‒ 2637 (+21).
Теги:
Україна
Росія
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
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