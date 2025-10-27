За час повномасштабного вторгнення РФ убила 661 дитину, – генпрокурор Кравченко
Від початку повномасштабної війни Росія вбила в Україні 661 дитину, 2203 – поранила
Про це повідомив генеральний прокурор Руслан Кравченко.
Нині, на 1342 день повномасштабної війни, в Україні розслідують 5363 кримінальні провадження за фактами шести найтяжчих злочинів проти дітей під час війни, визначені резолюцією Радбезом ООН.
"І всі шість — Росія чинить щодня, у нас, на очах у світу... За цей час РФ: вбила 661 дитину; поранила 2203 дітей; зруйнувала чи пошкодила понад 4500 шкіл, дитсадків та 1294 лікарні", – заявив Кравченко.
Він також підкреслив, що росіяни викрали й депортували понад 19 тис. українських дітей, а також здійснили щонайменше 23 випадки сексуального насильства проти дітей.
Генпрокурор наголосив: унаслідок російської атаки "шахедами" 26 жовтня у Києві загинула 19-річна дівчина, сім дітей були поранені. Того ж дня через удар РФ по маршрутці на Сумщині постраждали діти 8 і 15 років.
"Кожна справа — свідчення цілеспрямованої політики терору, спроби знищити українців як націю. Прокурори України спільно з правоохоронними органами та міжнародними партнерами розслідують кожен злочин", – підкреслив керівник ОГП.
- 9 жовтня Україні вдалося повернути групу з 23 дітей і підлітків з тимчасово окупованих територій в межах ініціативи Bring Kids Back UA.
