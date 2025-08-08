За час повномасштабної війни РФ пошкодила та зруйнувала понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія пошкодила 2108 та зруйнувала ще 311 обʼєктів українських медзакладів
Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.
"Зокрема, станом на 1 серпня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 419 об’єктів у складі 794 закладів охорони здоров’я. З них 2 108 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 311 – зруйновані повністю", - зазначили в МОЗ.
Там додали, що наразі вже 666 об’єктів відновлено повністю, ще 317 – частково. Йдеться як про заклади на деокупованих територіях, так і ті, що зазнали незначних ушкоджень.
"Попри пошкодження, медична допомога продовжує надаватися на більшості пошкоджених об’єктів: 1 466 із них працюють у повному обсязі, ще 187 – частково, а 227 об’єктів тимчасово переміщено в інші приміщення", - відмітили в міністерстві.
Також від початку повномасштабного вторгнення знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 147 автівок зазнали пошкоджень, а 80 опинилися під контролем ворога.
Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура в Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.
- Раніше прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко заявила, що у серпні 2025 року в Охматдиті відновлять відділення трансплантації кісткового мозку.
