За час повномасштабної війни РФ пошкодила та зруйнувала понад 2400 об’єктів медичної інфраструктури в Україні

Про це повідомляє Міністерство охорони здоровʼя.

"Зокрема, станом на 1 серпня 2025 року підтверджено пошкодження або повне руйнування 2 419 об’єктів у складі 794 закладів охорони здоров’я. З них 2 108 об’єктів зазнали часткових пошкоджень, ще 311 – зруйновані повністю", - зазначили в МОЗ.

Там додали, що наразі вже 666 об’єктів відновлено повністю, ще 317 – частково. Йдеться як про заклади на деокупованих територіях, так і ті, що зазнали незначних ушкоджень.

"Попри пошкодження, медична допомога продовжує надаватися на більшості пошкоджених об’єктів: 1 466 із них працюють у повному обсязі, ще 187 – частково, а 227 об’єктів тимчасово переміщено в інші приміщення", - відмітили в міністерстві.

Також від початку повномасштабного вторгнення знищено 278 автомобілів екстреної медичної допомоги, ще 147 автівок зазнали пошкоджень, а 80 опинилися під контролем ворога.

Найбільших руйнувань зазнала медична інфраструктура в Донецькій, Харківській, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях.