У серпні в Охматдиті відновлять відділення трансплантації кісткового мозку, - Свириденко

Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Свириденко відвідала Охматдит у День медичного працівника.

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko

Вона повідомила, що вже у серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку, а усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року.

"Попри війну й руйнування, лікарня щодня рятує життя. Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати", - наголосила Юлія Свириденко.

фото: facebook.com/yulia.svyrydenko