У серпні в Охматдиті відновлять відділення трансплантації кісткового мозку, - Свириденко
У серпні 2025 року в Національній дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" відновлять відділення трансплантації кісткового мозку
Про це заявила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.
Свириденко відвідала Охматдит у День медичного працівника.
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
Вона повідомила, що вже у серпні в лікарні буде відновлено відділення трансплантації кісткового мозку, а усі необхідні роботи з відбудови мають бути завершені до кінця року.
"Попри війну й руйнування, лікарня щодня рятує життя. Поки будівельники відновлюють корпуси, лікарі продовжують оперувати, лікувати, консультувати", - наголосила Юлія Свириденко.
фото: facebook.com/yulia.svyrydenko
- Росія 8 липня 2024 року завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також частину її руля.
- У січні 2025 року міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко повідомив, що протягом поточного року буде повністю відновлено новий корпус НДСЛ "Охматдит". Також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу.
- На початку червня пресслужба МОЗ повідомила, що почалося відновлення одного з ключових корпусів Національної дитячої спеціалізованої лікарні "Охматдит", який зазнав пошкоджень унаслідок прильоту російської ракети.
- Наприкінці червня міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко розповів про хід відбудови лікарні.
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