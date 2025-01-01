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Протягом 2025 року буде повністю відновлено новий корпус Охматдиту, - Ляшко

Катерина Ганжа
1 січня, 2025 середа
16:40
Суспільство Віктор Ляшко

Протягом 2025 року буде повністю відновлено новий корпус НДСЛ "Охматдит". Також розпочнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу

Зміст

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко, передає Інтерфакс-Україна.

"Я думаю, що ми відновимо повністю і новий корпус протягом 2025 року і почнеться будівництво ще одного інноваційного корпусу на території Охматдиту", - зазначив Ляшко.

Він уточнив, що будівництво ще одного корпусу може розпочатися на місці старого хірургічного корпусу, який після російської ракетної атаки не підлягає відновленню.

Фінансуватися будівництво цього корпусу буде за участю Світового банку.

Коментуючи загалом процедуру підготовки клініки до відновлення, Ляшко зазначив, що в Охматдиті було пошкоджено чотири корпуси. При цьому під час підготовки до відновлення нового корпусу за принципом "проєктуй і будуй" "виникли певні непорозуміння".

"Коли ще проєктування не було, фонд "Охматдит" і антикорупційні журналісти показали, що потенційно можуть бути завищені ціни в технічному звіті. І ми призупинили цей процес, створили раду з відновлення, до якої залучили і активістів, і бізнес, який донатив на відновлення", - зазначив він.

Міністр наголосив, що новий корпус Охматдиту будували до Євро-2012 за експериментальним проєктом, у якому "використовували матеріали і підходи, які раніше в Україні не використовували, та й зараз не використовують".

"Щоб його відновити, ми залучили найкращі проєктні організації в Україні, щоб вони зробили повноцінний технічний звіт з інструментальними дослідженнями, щоб подивилися і стіни, і вентиляцію, і чисті приміщення. За цим робиться проєкт. Кошти на його відновлення є, вони заморожені й чекають того моменту, коли ми оберемо компанію, яка все зробить",- зазначив Ляшко.

Він також наголосив на нормативних складнощах із відновленням двох будівель, які мають статус історичних пам'яток. До вирішення всіх нормативних питань із Міністерством культури ці будівлі будуть законсервовані.

Крім того, за підтримки уряду Німеччини будуть проведені роботи з реконструкції корпусів, які не постраждали під час ракетної атаки. Зокрема, буде реконструйовано поліклініку Охматдиту та центр неонатальної допомоги.

Що відомо про атаку на Охматдит і відбудову лікарні

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.

1 жовтня київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на протиаварійні роботи в сучасному корпусі, який був пошкоджений через російську ракетну атаку 8 липня. У листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період.

У грудні 2024 року голова Ради з відновлення Охматдиту Інна Іваненко розповіла, на якому етапі перебуває відбудова лікарні. Зазначалося, що там завершили протиаварійні роботи, які дадуть змогу будівлі пережити зимовий період.

Теги:
Новини
Україна
Медицина
Війна з Росією
новини Києва
відбудова України
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