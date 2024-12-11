У Раді з відновлення Охматдиту розповіли, на якому етапі зараз відбудова лікарні

Про це передає кореспондентка Еспресо Юлія Зубченко.

За словами Іваненко, близько місяця тому в Охматдиті завершили протиаварійні роботи, які дадуть змогу будівлі пережити зимовий період. Наразі лікарня повністю захищена від зими, снігів, холодів тощо. Крім того, вона повністю функціональна – ті приміщення, які після ракетної атаки не використовували, зараз використовуються.

"Це був наш топпріоритет – зробити так, щоб будівля далі не руйнувалася, тому що ми розуміли, що, в принципі, поремонтувати, зробити капітальний ремонт до початку холодів неможливо, зважаючи на те, які величезні пошкодження цієї будівлі, який обсяг цих робіт і які в нас є процедури в законодавстві з ремонту і з відбудови", – сказала голова Ради з відновлення.

Іваненко наголосила, що для відбудови використовують державні кошти, тому всі процеси мають бути дотримані. За її словами, 10 грудня була новина від Охматдиту про запуск двох інших тендерів на виготовлення проєктно-кошторисної документації на велику будівлю лікувально-діагностичного корпусу і на трансформаторну підстанцію, яка була вщент зруйнована.

"Тобто зараз оберуть підрядника, який зробить проєктно-кошторисну документацію перед капітальним ремонтом. Це етап, який неможливо упустити. Без цієї документації неможливо робити капітальний ремонт. І потім на основі цієї документації буде здійснюватися капітальний ремонт", – додала Іваненко.

Що відомо про атаку на Охматдит і відбудову лікарні

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.

1 жовтня київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на протиаварійні роботи в сучасному корпусі, який був пошкоджений через російську ракетну атаку 8 липня. У листопаді міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявляв, що Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період.