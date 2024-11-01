Ляшко запевнив, що Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період

Про це він розповів на годині запитань до уряду у Верховній Раді, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

"Вибір підрядника на ці роботи (відновлення Охматдиту, - ред.) буде проведений на майданчику Prozorro, і торгівлі, які там відбулись, дозволили зекономити 2 млн грн. Ці роботи вже сьогодні зроблені на 70%", - сказав глава МОЗ.

Також він запевнив, що лікарня готова до роботи в осінньо-зимовий період.

"Охматдит сьогодні працює, лікує дітей і відновив свою діяльність майже по всіх оперативних втручаннях. Ми провели тендер, провели першочергові аварійні роботи, і Охматдит готовий до роботи в осінньо-зимовий період. Водночас, коли йдеться про дітей і про складний проєкт, який робився під Євро-2012, ми зрозуміли, що тут потрібно не спішити, а робити якісно. Ми залучили міжнародну інженерну компанію, яка буде службою замовника супроводжуватися", - додав Ляшко.

Також він додав, що одночасно завершується експертиза, технічний звіт та експертиза цін і будівельних матеріалів, після чого відбуватимуться проєктні роботи.

"За результатами звіту інститут рекомендував розробити проєкт, отримати дозвіл СС-3 на початок будівництва і завершити будівництво, тому що велика кількість мереж була пошкоджена і там треба відновлювати все чітко по проєкту", - пояснив Ляшко.

Водночас міністр прокоментував ситуацію щодо старого хірургічного корпусу №11: він визнаний аварійним.

"Охматдит створив стратегічну раду в себе з розвитку серед спеціалістів, вони написали медичне завдання. Це медичне завдання передано сьогодні Світовому банку, який працює разом з нами і готовий взятися за повне відновлення цього корпусу", - повідомив він.

Що відомо про атаку на Охматдит і відбудову лікарні

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів та членкинь Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.

1 жовтня київська дитяча лікарня "Охматдит" оголосила тендер на протиаварійні роботи у сучасному корпусі, який був пошкоджений через російську ракетну атаку 8 липня.