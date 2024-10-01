Охматдит оголосив тендер на 9,5 млн грн на протиаварійні роботи у пошкодженому росіянами корпусі лікарні

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Наталя Стареправо.



Зазначається, що тендерні торги зареєстрували на системі "Prozzoro" 30 вересня, а платником виступає фонд "Таблеточки".

"Таким чином ми дотримуємося максимально прозорої процедури закупівель і залучаємо при цьому джерело фінансування, яке може бути набагато швидшим та зекономить бюджетні кошти", - заявив В’ячеслав Биков - член правління, директор виконавчий БФ "Таблеточки", член Ради з відновлення Охматдиту.

Загалом донори фонду зібрали 80 млн грн. Частина грошей була виділена на оцінку пошкодження лікарні, а другий транш становлять протиаварійні роботи. Вартість робіт загалом оцінюється у 9,5 млн грн.

Першочергово вирішили робити протиаварійні роботи, аби далі лікарня могла функціонувати й приймати пацієнтів. Згодом відкриватимуть інші тендери.

Державний секретар Міністерства охорони здоровʼя України розповів, що надалі очікується розроблення проєктно-кошторисної документації, яка, за його словами має бути зроблена якісно, професійно і з розумінням масштабів руйнування будівлі.

У лікарні очікують що протиаварійні роботи мають завершити 15 листопада за умови, якщо знайдуть підрядників після завершення аукціону.

Зазначається, що наразі у лікарні щодня приймають в середньому 550 дітей, проте деякі відділення досі не працюють.

Що відомо про атаку на Охматдит і відбудову лікарні

Росія 8 липня завдала удару по дитячій лікарні стратегічною крилатою ракетою X-101. На місці трагедії виявили уламки корпуса задньої частини ракети з серійним номером, а також її частину руля.

Вже 6 серпня генеральний директор дитячої лікарні "Охматдит" Володимир Жовнір заявив про конфлікт з Благодійним фондом "Охматдит - здорове дитинство", який збирав кошти на відбудову лікарні після російського обстрілу 8 липня.

Пізніше Міністерство охорони здоров'я України офіційно затвердило членів та членкинь Ради з відновлення лікарні. Оцінку збитків від російського удару по Охматдиту проводитиме Національний державний інститут, а відбудовувати заклад розпочнуть після повного огляду будівлі.