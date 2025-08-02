За добу армія РФ втратила 1010 окупантів, 38 артсистем і бойову броньовану машину
Упродовж минулої доби на фронті російська окупаційна армія втратила ще 1010 своїх військових, а також низку одиниць техніки й озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1055210 (+1010) осіб
- танків – 11068 (+0) од
- бойових броньованих машин – 23069 (+1) од
- артилерійських систем – 30982 (+38) од
- РСЗВ – 1452 (+1) од
- засоби ППО – 1203 (+0) од
- літаків – 421 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 49196 (+139)
- крилаті ракети – 3551 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 57024 (+130)
- спеціальна техніка – 3935 (+0)
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