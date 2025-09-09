Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк

За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк

Ксенія Золотова
9 вересня, 2025 вiвторок
07:33
Війна з Росією окупанти

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 950 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 09.09.25 орієнтовно склали:
  • особового складу – близько 1090010 (+950) осіб
  • танків – 11169 (+1) од
  • бойових броньованих машин – 23261 (+3) од
  • артилерійських систем – 32577 (+32) од
  • РСЗВ – 1482 (+1) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
  • крилаті ракети – 3691 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
  • спеціальна техніка – 3963 (+2)
Дані уточнюються.
Теги:
Новини
Україна
Росія
російська армія
Військові новини
втрати окупантів
Читайте також:
Маргарита Симоньян
Автор Анатолій Буряк
7 вересня, 2025 неділя
Симоньян сказала, що у неї "страшне тяжке захворювання" й попереду операція
Дональд Трамп
Автор Катерина Ганжа
7 вересня, 2025 неділя
Трамп підтвердив, що готовий перейти до "другої фази" санкцій проти Росії
БПЛА, шахед, дрон
Автор Анатолій Буряк
8 вересня, 2025 понедiлок
РФ уночі 8 вересня атакувала Україну дронами: під обстрілом опинився обʼєкт теплової генерації на Київщині
Київ
+15.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.96
    Купівля 40.96
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 47.97
    Продаж 48.7
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
9 вересня
08:30
Ексклюзив
Це вже не превентивний удар, а удар із метою послаблення ворожого наступу: Лакійчук про ураження заводу "Топаз" у Донецьку
08:06
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті відбулося 195 боїв: росіяни здійснили 64 атаки на Покровському напрямку
08:05
Огляд
бронепікап UAT-TISA
Захищає від куль, вибухів і може проїхати 1000 км на одній заправці: що таке бронепікап UAT-TISA, створений на основі бойового досвіду
08:02
OPINION
Російські еліти готові просто зрадити Путіна
07:51
Анонс
Збірна України
Азербайджан - Україна: де та коли дивитися матч відбору ЧС-2026
07:39
Дмитро Медведєв
ISW: Медведєв погрожує Фінляндії, використовуючи ті самі виправдання, що й для вторгнення в Україну
07:30
Огляд
Як Котляревський створив нову українську літературу і обігнав російську: 256 років від дня народження автора "Енеїди"
07:23
уряд Норвегії, Норвегія
На парламентських виборах у Норвегії перемогла керівна Лейбористська партія
07:00
Аналітика
Енергетика, споживання електроенергії
Тотальних блекаутів не буде: енергетики готові до відновлення електропостачання після атак РФ, але запасів газу поки недостатньо
06:18
Володимир Путін
The Times: Після зустрічі з Сі Цзіньпіном Путін, імовірно, розпочав новий етап війни проти України
06:08
У Лондоні виник скандал через нове графіті Бенксі на фасаді Королівського суду: йому загрожує 10 років тюрми
05:13
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами вночі 9 вересня: у Запоріжжі є поранена
00:33
В Одесі біля гуртожитку знайшли тіло немовляти: його, ймовірно, викинули з вікна
00:21
на фото: Нікопольщина
Ворожі FPV на Дніпропетровщині залітають на відстань 25 км від лінії бойового зіткнення
2025, понедiлок
8 вересня
23:45
Оновлено
збірна Італії, Італія, футбол, ЧС-2026
ЧС-2026: Італія та Ізраїль забили 9 голів, результати інших матчів 8 вересня
23:32
Росія авіація вертоліт
Російський вертоліт Мі-8 залетів у повітряний простір Естонії: російському дипломату вручили ноту протесту
23:20
Оновлено
Франсуа Байру
Парламент Франції оголосив вотум недовіри прем'єр-міністру Байру: Макрон пообіцяв нового прем’єра найближчими днями
23:06
Ексклюзив
Юрій Луценко
Суд має достатньо доказів, щоб розглядати вбивство Парубія, - ексгенпрокурор Луценко
22:46
Андрій Сибіга
Фінляндія скликає спецзасідання Постійної ради ОБСЄ через масовані атаки Росії на Україну, - Сибіга
22:43
Анонс
Премія Шевельова
Український ПЕН оголосив конкурс на здобуття Премії Шевельова за 2025 рік
22:30
Погода з Наталкою Діденко
Тумани і серпанки: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на найближчі дні
22:26
Ексклюзив
Віктор Орбан
Орбан не має реальної інформації щодо закінчення війни: Рейтерович про скандальні заяви прем'єр-міністра Угорщини
22:02
На Дніпровщині і Сумщині росіяни атакували рятувальників: є постраждалі
21:49
Георгій Судаков, збірна України, Євро-2024
Ребров розповів про психологічний стан Судакова після удару РФ по будинку футболіста у Києві
21:40
Ексклюзив
Урсула фон дер Ляєн
Фон дер Ляєн має особистий інтерес щодо України, - політична психологиня Вострова
21:18
окупанти в Криму
АТЕШ: російські війська зазнають небоєвих втрат ще до прибуття на Покровський напрямок
21:16
Оновлено
Цілила саме в урядовий квартал: у будівлю Кабміну влетів не "шахед", а балістична ракета "Іскандер"
21:13
Україна Польща
Росіяни зрозуміли, якою мовою говорити з поляками про війну в Україні
21:08
Огляд
Вбивство Ірини Заруцької у США: як відео злочину запустило дискусію про безпеку, расові та політичні питання
21:03
Андрій Парубій
У Європарламенті вшанували Андрія Парубія хвилиною мовчання
20:42
безпілотник, дрон
Дрони Сил оборони уразили нафтоперекачувальну станцію у Володимирській області РФ
20:39
Джозев Паркер та Мартін Баколе (на передньому плані)
"Тимчасові" чемпіони WBO та WBA провели дуель поглядів перед поєдинком за право битися з Усиком
20:06
OPINION
Цінуйте спільнототворців
19:50
Володимир Зеленський
Зеленський пообіцяв відповідь на російські удари по енергетиці
19:48
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Україна - лише частина цього жахливого путінського плану, - політолог Таран
19:34
Ексклюзив
Геннадій Хазан
Нас лякають тисячею "шахедів" за атаку, цього немає, - авіатор Хазан
19:02
Ексклюзив
Українська ППО ЗСУ
Противник використовує розвіддані для обходу української ППО: у Defense Express прокоментували удар по Кабміну
18:57
Ілюстративне фото
У Непалі проходять мітинги через блокування соцмереж: по протестувальниках відкрили вогонь, є загиблі і поранені
18:45
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трампу потрібно чути схвалення Путіна, - політична психологиня Вострова
18:29
Петер Сіярто
Сіярто: Трамп не закликав Угорщину відмовитися від імпорту російської нафти
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV