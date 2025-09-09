За добу армія РФ втратила 950 військових, 32 артсистеми й танк
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні в Україні втратила 950 військовослужбовців, а також десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
- особового складу – близько 1090010 (+950) осіб
- танків – 11169 (+1) од
- бойових броньованих машин – 23261 (+3) од
- артилерійських систем – 32577 (+32) од
- РСЗВ – 1482 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 57504 (+226)
- крилаті ракети – 3691 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61207 (+72)
- спеціальна техніка – 3963 (+2)
