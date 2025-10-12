За добу РФ втратила танк, 10 артсистем та 1240 військових
За минулу добу, 11 жовтня, українські Сили оборони завдали значних втрат російській окупаційній армії, ліквідувавши 1240 військовослужбовців. Також було знищено один ворожий танк та десять артилерійських систем
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1122810 (+1240) осіб;
- танків / tanks – 11248 (+1) од;
- бойових броньованих машин / troop-carrying AFVs – 23345 (+0) од;
- артилерійських систем / artillery systems – 33578 (+10) од;
- РСЗВ / MLRS – 1518 (+0) од;
- засоби ППО / anti-aircraft systems – 1225 (+0) од;
- літаків / aircraft – 427 (+0) од;
- гелікоптерів / helicopters – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня / UAV operational-tactical level – 69010 (+244);
- крилаті ракети / cruise missiles – 3859 (+0);
- кораблі / катери / warships / boats – 28 (+0);
- підводні човни / submarines – 1 (+0);
- автомобільна техніка таавтоцистерни / vehicles and fuel tanks – 63934 (+87);
- спеціальна техніка / special equipment – 3976 (+3).
Дані уточнюються.
- Британський експрем'єр Борис Джонсон написав колонку під назвою "Трамп досяг миру в Газі завдяки своїй силі", в якій звернувся до лідерів США, Британії та країн Євросоюзу з пропозиціями щодо невідкладних заходів з подальшої допомоги Україні.
