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Війна з Росією: хроніка
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За добу росіяни 40 разів намагались прорвати оборону на Мар’їнському напрямку

26 лютого, 2024 понедiлок
06:58
Війна з Росією 3 окрема штурмова бригада, ЗСУ

Протягом минулої доби на фронті відбулось 95 бойових зіткнень. Ворог 40 разів намагався прорвати українську оборону на Мар’їнському напрямку

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ворожі обстріли України

За добу ворог завдав 11 ракетних та 98 авіаційних ударів, здійснив 129 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Минулої доби та цієї ночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши балістичні та крилаті ракети та дрони-камікадзе. За попередньою інформацією, наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".

Протягом минулої доби авіаційних ударів зазнали населені пункти Ямне, Нова Січ Сумської області; Веселе Костянтинівка, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Залізне, Нью-Йорк, Очеретине, Желанне, Бердичі, Ласточкине, Яснобродівка, Нетайлове, Уманське, Водяне, Парасковіївка, Очеретине, Новомихайлівка, Володимирівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Малинівка, Оріхів, Мала Токмачка, Роботине Запорізької області.

Під артилерійським вогнем були понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку відбито 6 атак противника в районі населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 5 ворожих атак в районах населених пунктів Терни Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбили 8 атак противника в районах населених пунктів Іванівське та Кліщіївка Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники відбили 25 атак ворога в районах населених пунктів Сєверне, Степове, Бердичі, Ласточкине та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Новомихайлівка, Георгіївка, Побєда та Красногорівка Донецької області, де ворог 40 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку силами оборони відбито 6 атак противника в районі населеного пункту Роботине та 1 - в районі населеного пункту Гуляйпільське Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 4 безуспішних штурми позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

Протягом доби авіація сил оборони завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника. Також наші захисники знищили 3 ракети та 9 БпЛА типу "Shahed".

  • 22 лютого в етері телеканалу "Еспресо" Микола Маломуж, генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) прокоментував повідомлення Інституту вивчення війни про те, що російські війська окупували село на Донеччині.
Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
російська армія
ЗСУ
Херсонщина
Донеччина
Мар’їнка
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