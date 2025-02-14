За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще вісім людей поранено
Протягом минулої доби, 13 лютого, російська окупаційна армія вбила трьох мирних жителів Донецької області. Ще вісім людей дістали поранення
Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
"За 13 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Шевченку і Покровську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.
Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинула 2961 людина, ще 6706 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.
- РФ 11 лютого завдала по Донеччині рекордну з початку великої війни кількість ударів.
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