За добу росіяни вбили трьох мирних жителів Донеччини, ще вісім людей поранено

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 13 лютого росіяни вбили 3 жителів Донеччини: у Краматорську, Шевченку і Покровську. Ще 8 людей в області за добу дістали поранення", - зазначив Філашкін.

Загалом, за даними очільника ОВА, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну на Донеччині загинула 2961 людина, ще 6706 – дістали поранення. Це дані без урахування Маріуполя та Волновахи.