За добу війни РФ втратила 5 бронемашин, 26 артсистем та 910 військових
Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 910 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1096430 (+910) осіб;
- танків – 11184 (+0) од;
- бойових броньованих машин – 23274 (+5) од;
- артилерійських систем – 32810 (+26) од;
- РСЗВ – 1490 (+2) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72);
- спеціальна техніка – 3965 (+0).
Дані уточнюються.
- 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
