Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни РФ втратила 5 бронемашин, 26 артсистем та 910 військових

За добу війни РФ втратила 5 бронемашин, 26 артсистем та 910 військових

Марія Науменко
16 вересня, 2025 вiвторок
07:28
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби російська окупаційна армія на війні проти України втратила 910 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1096430 (+910) осіб;
  • танків – 11184 (+0) од;
  • бойових броньованих машин – 23274 (+5) од;
  • артилерійських систем – 32810 (+26) од;
  • РСЗВ – 1490 (+2) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 59719 (+310);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61770 (+72);
  • спеціальна техніка – 3965 (+0).

Дані уточнюються.

  • 15 вересня Сили оборони України зачистили населений пункт Панківка на Покровському напрямку в Донецькій області.
Читайте також:
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Автор Віталій Портников
15 вересня, 2025 понедiлок
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
Автор Микола Княжицький
15 вересня, 2025 понедiлок
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
08:35
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
"Це все юридично нікчемні дії": Соболевський про обіцянки Сальдо передати Білорусі частину узбережжя тимчасово окупованої Херсонщини
08:18
Оновлено
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 208 боїв: найгарячіше на Покровському та Новопавлівському напрямках
08:11
Ізраїль, ЦАХАЛ
Ізраїль посилив наступ на місто Газа з метою його окупації, - Axios
08:10
Оновлено
Нічна атака РФ: у Запоріжжі - є загиблий, на Київщині спрацювала ППО, частина Сум - без електрики
07:21
Ілон Маск
Ілон Маск придбав акції Tesla на $1 млрд
06:27
Люксембург
Люксембург визнає Палестину як державу під час Генасамблеї ООН
06:04
OPINION
Північний морський шлях. Чим Путін тримає Трампа
06:03
OPINION
Академік, який був недооцінений при житті
00:46
на фото Володимир Зеленський
Путін намагається обдурити Трампа, щоб відтермінувати запровадження нових санкцій, - Зеленський
2025, понедiлок
15 вересня
23:35
Генштаб: росіяни в цивільному намагалися інфільтруватися в Ямпіль, населений пункт під контролем ЗСУ
23:32
Ексклюзив
Роман Безсмертний
США вступили в діалог з Лукашенком через ядерну зброю, - Безсмертний
23:28
Радослав Сікорський
Глава МЗС Польщі Сікорський: Польща та Захід мають розглянути ідею безпольотної зони над Україною
22:47
вибори росія
"Їхні результати - нікчемні": МЗС прокоментувало псевдовибори РФ в окупованому Криму та Севастополі
22:15
Олександр Усик
В Усика відібрали звання найкращого боксера світу
21:55
Дональд Туск
У Варшаві над урядовими будівлями знешкодили дрон, затримано двох громадян Білорусі, - Туск
21:50
В Укрзалізниці заявили, що росіяни намагаються зруйнувати ключові вузлові станції
21:36
Оновлено
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 19 людей поранено
21:25
Самуель Умтіті
Чемпіон світу з футболу оголосив про завершення кар'єри у 31 рік
20:54
Врожай соняшника викликає занепокоєння: ціни зростають як в Україні, так і на зовнішніх ринках
20:47
Ексклюзив
ЗСУ
Ми виграли попередні раунди, але потрібно виграти війну, - військовослужбовець ЗСУ Ігор Луценко
20:40
наручники
У США заарештували відомого шеф-кухаря, який за день пограбував три банки
20:30
Ольга Стефанішина офіційно розпочала роботу на посаді посла України в США
20:12
Володимир Зеленський
"До зими маємо виконати 100% домовленостей щодо постачання ППО": Зеленський про пріоритети на осінь
20:01
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Китай та Індія врятували економіку Росії, - доктор політичних наук Бучин
19:44
Олександр Сирський
Сирський звільнив командирів двох армійських корпусів Сіленка та Кітугіна
19:38
на фото Дмитро Лубінець
Лубінець виступив проти каральних норм у законопроєктах щодо військовослужбовців, які повернулися з СЗЧ
19:32
Ціни на пальне, АЗС
Експерти запевнили, що запровадження додаткових перевірок індійського дизпалива не вплине на український ринок
19:30
Ексклюзив
Павло Дуров
Дуров досить швидко спалився: журналістка Лазарєва про заяви засновника Telegram щодо протестів у Франції
18:47
Юлія Свириденко
Кабмін ухвалив проєкт державного бюджету України на 2026 рік
18:41
Ексклюзив
Юрій Федоренко
Сили оборони затопили цю трубу: командир 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" про Куп'янськ
18:38
Оновлено
Сили оборони зачистили селище Панківка на Покровському напрямку
18:17
Ексклюзив
Трамп путін
Росія дієво відриває США від Європи, - дипломат Мацука
18:17
Арман Дюплантіс
Дюплантіс зі світовим рекордом виграв золото ЧС-2025 у стрибках із жердиною
17:45
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:44
Огляд
Спадкоємець, що міг започаткувати гетьманську династію: 372 роки тому загинув Тиміш Хмельницький
17:37
Ексклюзив
Після удару по Кабміну партнери мають зрозуміти, що наступними можуть бути урядові будівлі Польщі та Румунії, - Федієнко
17:30
ЗНО
Від 2027 року для учнів четвертих класів ДПА у форматі ЗНО стане обов'язковою
17:23
Огляд
Принц Гаррі
В Україні вже, як рідний: принц Гаррі, який напередодні відвідав Київ, святкує день народження
17:01
На Сумщині чоловіка затримали за замовлення вбивства колишньої співмешканки
17:00
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Я просто вибухнув": волонтер з Польщі про конфлікт з українським військовим під Харковом
Більше новин
