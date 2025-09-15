Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку

Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку

Дар'я Тарасова
15 вересня, 2025 понедiлок
11:56
Війна з Росією

У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від російських окупантів зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території на Донеччині

Зміст

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

"У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", - зазначили в "Азові".

Читайте також: Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті

Росіяни продовжують нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили військові.

  • Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зараз відбувається етап накопичення російських сил для того, щоб далі тиснути на нашу оборону та створити умови для охоплення Покровська. За його словами, це буде вкрай важлива битва цього року, тому що без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах переваги ворога в живій силі та техніці.

 

Теги:
Новини
Україна
російська армія
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
окупанти
Добропілля
Читайте також:
Джорджо Армані
Автор Дар'я Тарасова
12 вересня, 2025 п'ятниця
Оприлюднили заповіт Джорджіо Армані: документ передбачає поступовий продаж компанії
на фото Трипільська ТЕС
Автор Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
"Відновлювальні роботи зійшли нанівець": нардеп Нагорняк про влучання 19 "шахедів" у Трипільську ТЕС
Танк PT-91 Twardy 117-ї окремої механізованої бригади
Автор Роман Яворський
14 вересня, 2025 неділя
Витримує пряме влучання ракети й знищує росіян з філігранною точністю: польський танк PT-91 Twardy та його особливості
Київ
+20.1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.53
  • EUR
    Купівля 48.07
    Продаж 48.73
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
15 вересня
11:57
Погода з Наталкою Діденко
Вереснева погода вразить контрастами: зливи в Карпатах і літнє тепло в Києві, - прогноз Наталки Діденко
11:45
OPINION
"Справжнє путінське замкнене коло": Портников про удари України по російських НПЗ
11:35
Огляд
світ, міжнародний огляд
Чому Путін не припинить війну проти Заходу та як російські дрони тестують НАТО. Акценти світових ЗМІ 15 вересня
11:31
Данило Гетманцев
Гетманцев заявив, що Україна цьогоріч отримає від партнерів більше, ніж потребує: $15 млрд перейде на наступний рік
11:30
Ексклюзив
Лукаш Вантух
"Дрон тримають на митниці півроку": волонтер з Польщі про відкрите провадження на нього у суді Львова
11:22
Енергетика, споживання електроенергії
Споживання електроенергії знизилось через похолодання: ситуація в енергосистемі 15 вересня
11:17
Ексклюзив
Соломія Бобровська
Бобровська: Військовий омбудсмен в рамках Міноборони та Генштабу - абсурдно
11:02
фейк, фейки
Підірвати довіру до Коаліції охочих і використати "Захід-2025" для тиску, - ЦПД про мету дезінформації РФ у вересні
11:00
Інтерв’ю
Лукаш Вантух
"Якби на Польщу напали, ми так би не воювали, як українці", - ексдепутат міськради Кракова Лукаш Вантух
10:49
Попереджав окупантів про атаки дронів: СБУ викрила російського агента в лавах ЗСУ
10:35
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 15 вересня: скільки коштують євро та долар у банках
10:23
Дмитро Медведєв
Медведєв погрожує війною проти НАТО, якщо країни Альянсу збиватимуть російські дрони над Україною
10:10
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Європа - це мої друзі, але вони купують нафту в Росії": Трамп закликав ЄС посилити санкції проти РФ
10:05
OPINION
Поляки почали відчувати звуки, запах і смак війни
09:54
Росія вдарила бомбами по центру Краматорська, 9 людей поранено
09:44
Андрющенко: РФ почала використовувати транспорт газової служби для перевезення військових на фронт
09:36
Ексклюзив
Алла Пугачова
"Ми жили не в комуналці, а в штучному таборі": медіаексперт Путінцев про резонансне інтерв’ю Пугачової
09:33
Данило Гетманцев
"У нас достатньо великі резерви НБУ": Гетманцев відповів, який курс гривні до долара чекати у 2026 році
09:32
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 59 з 84 російських безпілотників
09:26
Принц Гаррі прибув до Києва
"Одна із найсумніших речей, які я коли-небудь бачив": принц Гаррі підсумував візит до Києва
09:15
Ексклюзив
Лукаш Вантух
Коли заїздиш в Україну - шокують три речі, - волонтер Вантух
08:48
Радослав Сікорський
"Якби це сталося в Україні, це б розцінили як 100% успіх": Сікорський відкинув заяви, що ППО Польщі була неготова до атаки дронів
08:42
Оновлено
ЗСУ
Впродовж минулої доби на фронті відбулось 187 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:29
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 5-го туру
08:14
Starlink
Starlink перестав працювати вздовж лінії фронту, звʼязок поступово відновлюється, - Мадяр
08:14
"Атеш" розвідав базу Чорноморського флоту РФ в Севастополі
07:58
КНДР, Північна Корея
КНДР назвала своє володіння ядерною зброєю неминучим, а заяви США про її денуклеаризацію – "політичною провокацією"
07:42
військові США
Вперше за президентства Трампа США, Японія та Південна Корея розпочали військові навчання: в КНДР назвали це репетицією війни
07:38
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 броньовані машини, 35 артсистем та 910 військових
07:27
Майк Джонсон
"Санкції проти РФ давно назріли": спікер Джонсон заявив, що в конгресі щодо цього "є великий апетит", але потрібно узгодження Трампа
06:57
протести у Непалі
У Непалі нова премʼєрка вступила на посаду після повалення уряду й закликала до спокою після протестів
06:37
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 15 вересня: рух дронів
06:29
TikTok
Адміністрація Трампа вчетверте переносить кінцевий термін продажу або закриття TikTok в США, - Reuters
06:24
Папа Римський Лев XIV
Папа Римський вважає посередництво Ватикану між Україною та РФ "не таким реалістичним"
06:19
OPINION
Ті, хто хвалять Пугачову, і ті, хто сварять її, насправді залишаються в полоні колоніальної свідомості
05:47
Зеленський, Путін, Трамп
"Мені доведеться втрутитись": Трамп не виключає можливості зустрічі Путіна із Зеленським за його участі
00:13
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
2025, неділя
14 вересня
23:46
Радослав Сікорський
Сікорський пропонує союзникам подумати про перехоплення російських дронів і ракет над Україною
22:51
Ексклюзив
Віталій Портников
Всі гарантії безпеки для України можуть відбутися під час війни або ніколи, - Портников
22:45
Габріель Атталь
У Миколаїв на День міста приїхав експрем’єр Франції Атталь
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV