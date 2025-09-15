Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку
У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від російських окупантів зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території на Донеччині
Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов".
Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.
"У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", - зазначили в "Азові".
Читайте також: Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
Росіяни продовжують нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.
"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили військові.
- Раніше директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що зараз відбувається етап накопичення російських сил для того, щоб далі тиснути на нашу оборону та створити умови для охоплення Покровська. За його словами, це буде вкрай важлива битва цього року, тому що без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах переваги ворога в живій силі та техніці.
