Українські військові звільнили Панківку на Добропільському напрямку

Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі 1-го корпусу НГУ "Азов".

Підрозділи Сил оборони України, що діють в операційній зоні 1-го корпусу НГУ "Азов", продовжують звільнення територій на Добропільському напрямку.

"У результаті злагоджених дій підрозділів ЗСУ та НГУ від противника зачищено населений пункт Панківка та прилеглі території", - зазначили в "Азові".

Читайте також: Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті

Росіяни продовжують нарощувати угруповання військ. З метою посилення наступального потенціалу командування ЗС РФ передислокувало в зону відповідальності 1-го корпусу НГУ "Азов" додаткові резерви у складі чотирьох бригад піхоти та одного полку морської піхоти.

"Сили оборони України докладають усіх зусиль, аби зупинити просування ворога та не допустити прориву оборони", - наголосили військові.