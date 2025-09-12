Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Покровськ, Добропілля – в центрі уваги й противника, і наших Сил. Сьогодні, 12 вересня, головком Сирський був на Добропільському напрямку, проводив зустріч із командуванням 1-го корпусу НГУ "Азов", який якраз захищає Добропілля. Там ворог просунувся "рогами" на 15 км, відповідно, проводяться активні дії – основу цих "рогів" зараз зрізають. ЗСУ проводять контратакуючи дії по двох напрямках - з півночі та півдня вздовж річки Казенний Торець, аби це підніжжя підрізати. Звучить достатньо оптимістично. Знаємо, що ситуація не така проста, щоб це підніжжя зрізати, тому що зараз РФ здійснює суттєве перекидання сил на цей напрямок. Сирський говорив, що ми вже знищуємо бригади морської піхоти", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, за цей час росіяни перекинули чотири бригади морської піхоти, у тому числі й з Курської області, на напрямок Добропілля, Покровськ. Перші бригади, зокрема 155-та, починала бойові дії на бронетехніці. Відповідно, ворожу техніку та живу силу знищували й HIMARS, і дронами. Також було перекидання десантних підозрілів у Донецьк, передислокація російських військ з Херсонської області в зону Бахмута.

"Зараз відбувається етап накопичення російських сил для того, щоб далі якимось чином тиснути на нашу оборону та створити умови для охоплення Покровська. Думаю, це буде вкрай важлива битва цього року, тому що без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах переваги ворога в живій силі та техніці. Сирський казав про те, що співвідношення сил 1 до 3, а по окремих напрямках 1 до 5. Все одно здійснюються заходи, щоб знищувати окупантів. Зараз прикута увага до цієї ключової ділянки на поточний етап бойових дій. Сподіваємося, що бажання росіян захопити Покровськ зруйнується так само, як це було і минулого року, коли говорили про 3 км до Покровська і можливе його захоплення. Однак вже рік Покровськ тримається, як й інші ділянки на цьому відтинку фронту", - резюмував військовий експерт.