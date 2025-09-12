Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
Ексклюзив

Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку

Ірена Моляр
12 вересня, 2025 п'ятниця
19:17
Війна з Росією Сергій Згурець

Без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах його переваги в живій силі та техніці

Зміст

Про це розповів директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець в етері Еспресо.

"Покровськ, Добропілля – в центрі уваги й противника, і наших Сил. Сьогодні, 12 вересня, головком Сирський був на Добропільському напрямку, проводив зустріч із командуванням 1-го корпусу НГУ "Азов", який якраз захищає Добропілля. Там ворог просунувся "рогами" на 15 км, відповідно, проводяться активні дії – основу цих "рогів" зараз зрізають. ЗСУ проводять контратакуючи дії по двох напрямках - з півночі та півдня вздовж річки Казенний Торець, аби це підніжжя підрізати. Звучить достатньо оптимістично. Знаємо, що ситуація не така проста, щоб це підніжжя зрізати, тому що зараз РФ здійснює суттєве перекидання сил на цей напрямок. Сирський говорив, що ми вже знищуємо бригади морської піхоти", - прокоментував Сергій Згурець.

За його словами, за цей час росіяни перекинули чотири бригади морської піхоти, у тому числі й з Курської області, на напрямок Добропілля, Покровськ. Перші бригади, зокрема 155-та, починала бойові дії на бронетехніці. Відповідно, ворожу техніку та живу силу знищували й HIMARS, і дронами. Також було перекидання десантних підозрілів у Донецьк, передислокація російських військ з Херсонської області в зону Бахмута.

"Зараз відбувається етап накопичення російських сил для того, щоб далі якимось чином тиснути на нашу оборону та створити умови для охоплення Покровська. Думаю, це буде вкрай важлива битва цього року, тому що без захоплення Покровська просуватися далі противнику до Слов'янська та Краматорська просто неможливо, навіть в умовах переваги ворога в живій силі та техніці. Сирський казав про те, що співвідношення сил 1 до 3, а по окремих напрямках 1 до 5. Все одно здійснюються заходи, щоб знищувати окупантів. Зараз прикута увага до цієї ключової ділянки на поточний етап бойових дій. Сподіваємося, що бажання росіян захопити Покровськ зруйнується так само, як це було і минулого року, коли говорили про 3 км до Покровська і можливе його захоплення. Однак вже рік Покровськ тримається, як й інші ділянки на цьому відтинку фронту", - резюмував військовий експерт.

  • Від початку доби п'ятниці, 12 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 82 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Покровському напрямку
     
Теги:
Новини
Сергій Згурець
російська армія
Краматорськ
ЗСУ
Нацгвардiя
Донеччина
окупанти
Слов'янськ
Добропілля
Великий ефір Василя Зими
втрати окупантів
Олександр Сирський
Покровськ
Читайте також:
Марія Захарова
Автор Марія Музиченко
11 вересня, 2025 четвер
Росія закликала Польщу "задуматись про наслідки" і переглянути рішення про закриття кордонів з Білоруссю
Карло Анчелотті (ліворуч), збірна Бразилії
Автор Дмитро Марценишин
10 вересня, 2025 середа
Аргентина та Бразилія програли на фініші відбору ЧС-2026: який вигляд має підсумкова турнірна таблиця в Південній Америці
Михайло Сцельніков
Автор Оксана Ліховід
11 вересня, 2025 четвер
Є інформація, що злочинець - непростий житель Львова: Цимбалюк про вбивство Андрія Парубія
Київ
+20.2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.56
  • EUR
    Купівля 48.12
    Продаж 48.77
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
12 вересня
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
20:01
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: ситуація ввечері 12 вересня
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
17:51
Володимир Зеленський
Ціль Путіна – це окупація всієї України, що б він комусь не говорив, - Зеленський
17:47
Російська дезінформація
"Україна запустила відремонтовані російські дрони по Польщі": ЦПД попередив про фейки РФ
17:42
Вагнера проводять навчання для білоруських солдатів
Кількість білорусів, які долучаються до російської армії, зросла у 100 разів, - "Слідство.Інфо"
17:33
ЗНО
Кожен четвертий: цьогоріч учасників НМТ, які були випускниками минулих років, стало більше
17:28
Ексклюзив
Віталій Портников
Страх перед Путіним є сильнішим, ніж інстинкт самозбереження для європейців, - Портников
17:26
Оновлено
Дональд Трамп
Трамп заявив про затримання підозрюваного у вбивстві активіста США Чарлі Кірка. Слідчі розповіли подробиці
17:25
Допомагав РФ бомбардувати Костянтинівку: жителя Донеччини засудили до 15 років
17:01
Ексклюзив
Данія
"Маємо бути максимально жорсткими": очільник МЗС Данії заявив, що країна підтримує будь-які санкції проти РФ
17:01
Андрій Сибіга
"РФ тестує реакцію": Сибіга підтвердив, що Україна очікує прибуття польських військових, щоб поділитись досвідом
16:58
Оновлено
Зеленський зустрівся у Києві з очільником МЗС Польщі Сікорським: обговорили атаку дронів і тиск на РФ
16:55
Нова Зеландія
Нова Зеландія приєдналась до ініціативи зі зниження цінового ліміту на імпорт російської нафти
16:50
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку
16:36
OPINION
Українські фахівці навчатимуть польських військових боротьбі з дронами
16:13
Дональд Трамп
Трамп заявив про намір розгорнути Національну гвардію в Мемфісі
16:09
Дональд Трамп
Трамп заявив, що його терпіння до Путіна "швидко закінчується"
15:46
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:42
прапор Румунії
У Румунії вважають, що вторгнення російських дронів у Польщу робить мир в Європі дедалі віддаленішим
15:12
EF-2000 Typhoon
Німеччина посилила патрулювання повітряного простору східного флангу НАТО
14:40
У паризькому маєтку знайшли втрачену картину Рубенса 1613 року "Христос на хресті"
14:38
ЄС викликав послів РФ і Білорусі через атаку дронів на Польщу
14:21
Сергій Кислиця
Навальна закликала ЄС не забороняти візи "простим росіянам". Кислиця нагадав, що понад 65% росіян підтримують війну
14:16
Служба безпеки України
СБУ уразила найбільший порт у РФ, звідки відвантажують нафту, - ЗМІ
13:54
Велика маленька брехня
"Велика маленька брехня" отримає третій сезон: розпочалась робота над серіалом
13:50
Україна - Євросоюз
ЄС виділив €40 млн на підтримку України під час зимових холодів
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV