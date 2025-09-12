Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку

Від початку доби на фронті відбулось 82 бої: понад третина з них на Покровському напрямку

Марія Науменко
12 вересня, 2025 п'ятниця
16:50
Війна з Росією ЗСУ

Від початку доби п'ятниці, 12 вересня, на російсько-українському фронті відбулось 82 бойових зіткнення. Сили оборони відбили 28 ворожих атак на Покровському напрямку

Зміст

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ станом на 16:00.

Ворожі обстріли України

Від російських артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів, зокрема Нова Гута, Хлібороб, Кучерівка, Біла Береза, Миколаївка Сумської області. Також противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Грем’яч Чернігівської області.

Ситуація на основних напрямках фронту

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках бойових зіткнень не зафіксовано. Сьогодні противник завдав один ракетний та дев’ять авіаційних ударів, застосував три ракети та скинув 16 керованих авіаційних бомб, здійснив 74 обстріли.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося дев’ять бойових зіткнень у районі Вовчанська, Амбарного та в напрямку Одрадного, дві ворожі атаки тривають до цього часу.

На Куп’янському напрямку тривають три бої. Від початку доби ворог п’ять разів йшов уперед на позиції наших захисників у районі Голубівки та в напрямку Піщаного, Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку відбулося вісім бойових зіткнень, чотири з яких тривають дотепер. Ворог атакував у районі Колодязів та у напрямку населених пунктів Шандриголове, Ставки.

На Сіверському напрямку противник здійснив сьогодні 13 атак у районах Серебрянки, Григорівки та у напрямку населених пунктів Ямпіль, Дронівка, Виїмка, ще три бойові зіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наші захисники відбили чотири атаки окупантів. Противник проводив наступальні дії, намагаючись просунутися в районі Оріхово-Василівки та в напрямку Ступочок.

 На Торецькому напрямку Сили оборони вже зупинили чотири ворожі атаки з восьми. Загарбник намагався просунутися в районах населених пунктів Щербинівка, Катеринівка, Олександро-Калинове та у напрямку Плещіївки, Степанівки, Полтавки.

На Покровському напрямку російські війська 29 разів намагалися йти вперед на позиції наших військ у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Новоекономічне, Миколаївка, Миролюбівка, Удачне, Муравка, Дачне, Новоукраїнка та в напрямку населеного пункту Мирноград, Промінь, Сухий Яр, Покровськ, Звірове, Молодецьке, Новопідгородне, Філія. Наші захисники вже відбили 28 атак.

На Новопавлівському напрямку українські захисники відбили п’ять атак противника поблизу населених пунктів Вороне, Тернове, Новомиколаївка та в напрямку Філії, Іванівки.

На Гуляйпільському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Окупанти завдали авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Залізничне.

На Оріхівському напрямку агресор провів одну марну атаку в бік Малої Токмачки. Авіаційних ударів зазнали райони населених пунктів Новояковлівка та Веселянка.

На Придніпровському напрямку ворог наступальних дій не проводив. Противник завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Львове.

На решті напрямків суттєвих змін в обстановці не відбулося.

  • Протягом минулої доби російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 890 військових. Також українські захисники знищили 40 артилерійських систем і 2 бойові броньовані машини ворога.
