Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки
Протягом доби 12 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 4 танки ворога
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;
- танків – 11181 (+4) од;
- бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;
- артилерійських систем – 32707 (+39) од;
- РСЗВ – 1486 (+1) од;
- засоби ППО – 1217 (+0) од;
- літаків – 422 (+0) од;
- гелікоптерів – 341 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);
- крилаті ракети – 3718 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);
- спеціальна техніка – 3964 (+0).
В Генштабі додали, що дані уточнюються.
