Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки

Армія РФ за добу війни в Україні втратила 950 військових, 39 артсистем і 4 танки

Катерина Ганжа
13 вересня, 2025 субота
07:51
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом доби 12 вересня російська окупаційна армія втратила ще щонайменше 950 військових. Також українські захисники знищили 39 артилерійських систем і 4 танки ворога

Зміст

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.09.25 орієнтовно склали: 

  • особового складу – близько 1093730 (+950) осіб;
  • танків – 11181 (+4) од;
  • бойових броньованих машин – 23267 (+1) од;
  • артилерійських систем – 32707 (+39) од;
  • РСЗВ – 1486 (+1) од;
  • засоби ППО – 1217 (+0) од;
  • літаків – 422 (+0) од;
  • гелікоптерів – 341 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 58825 (+358);
  • крилаті ракети – 3718 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61512 (+109);
  • спеціальна техніка – 3964 (+0). 

В Генштабі додали, що дані уточнюються.


Автор Дар'я Куркіна
12 вересня, 2025 п'ятниця
"Ми заплатимо трильйонами доларів збитків за тривале онлайн-навчання", – Лісовий

Автор Віталій Бесараб
9 вересня, 2025 вiвторок
Путін отримав люфт у 5-6 місяців і вважає, що ЗСУ не зможуть втримати лінію фронту, - політолог Денисенко

Автор Марія Музиченко
12 вересня, 2025 п'ятниця
Трамп сказав, що вторгнення дронів РФ у повітряний простір Польщі "могло бути помилкою". Туск заперечив
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 183 бої: найгарячіше було на Покровському напрямку
08:00
Огляд
"Побачити" сцену на дотик: як театр стає доступним для незрячих глядачів
07:57
OPINION
Страх перед Росією у НАТО - набагато серйозніший, ніж здоровий глузд
07:35
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Ми можемо бути вимушені розпочати справжню війну в Москві, - пастор і політик Бернс
07:29
Партизани розвідали оборонний завод у Смоленській області РФ, де виготовляють корпуси для твердопаливних ракет і елементи броні
07:15
Огляд
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Карта бойових дій за період 6-13 вересня: чорна діра під Добропіллям і криза зс РФ на Новопавлівському фронті
07:08
землетрус
Землетрус магнітудою 7,1 стався біля східного узбережжя Камчатки
06:43
Україна Польща
Сейм Польщі ухвалив новий закон про допомогу українцям: деталі
06:41
OPINION
Донецька область - пріоритет: окупанти намагаються активізувати наступ, ЗСУ дають відсіч
06:06
Оновлено
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні безпілотники по Україні: куди рухаються дрони
00:43
Прапор США
США запропонують країнам G7 створити правовий механізм для конфіскації заморожених активів РФ, - Bloomberg
2025, п'ятниця
12 вересня
23:47
Рубіжне
Волонтери евакуювали з Рубіжного на Донеччині останнього жителя
22:41
Куп'янськ
Росіяни зайшли в Куп'янськ через газову трубу: DeepState пише, що таке вже було в Авдіївці та Суджі
22:30
Ексклюзив
Трамп і Путін
Трамп чітко дав зрозуміти: його терпіння щодо Путіна вичерпане, - пастор і політик Бернс
22:20
гриби
Погода на вихідні: прогноз від Наталки Діденко
22:09
санкції проти Росії
Євросоюз ще на пів року продовжив санкції проти Росії
21:48
мобільний зв'язок
Генштаб не виключає можливості відключень інтернету під час тривоги, - ЗМІ
21:15
Зеленський
"Російська наступальна операція на Суми повністю зірвана ": Зеленський провів Ставку
21:12
Ексклюзив
ЄС ППО
Це не тест і не провокація: Чалий про російські дрони в повітряному просторі Польщі
20:55
Оновлено
Принц Гаррі прибув до Києва
Принц Гаррі приїхав до Києва з неанонсованим візитом та зустрівся з українськими ветеранами
20:45
У Дії попередили про тимчасове призупинення роботи послуги єВідновлення
20:32
Ексклюзив
Віталій Портников
У РФ вважають, що частина країн НАТО має бути паралізована страхом і увійти до її сфери впливу, - Портников
20:30
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Кожен злочин РФ переконує мене, що Трамп має рацію у своїх діях, - пастор і політик Бернс
20:17
Ексклюзив
Вакцина від коронавірусу
У Києві почали більше вакцинуватися від COVID-19, - головний санлікар міста
20:11
Генасамблея ООН
Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про створення Палестинської держави без ХАМАСу
20:10
OpenAI
У Непалі після повалення уряду зумери використовують ChatGPT, аби обрати нового лідера, - The Times
19:58
Оновлено
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: результати та розклад матчів 5-го туру чемпіонату України
19:43
жінки ЗСУ
Вперше контракт "18-24" підписали дівчата, - Генштаб
19:35
Володимир Зеленський на День Державного прапора (23.08.2025)
Зеленський: аби знищити 800 російських "шахедів", потрібно 1,6 тис. перехоплювачів
19:19
Ексклюзив
Радослав Сікорський
Сікорський закликав країни ЄС обмежити пересування російських дипломатів в Шенгенській зоні
19:17
Ексклюзив
Сергій Згурець
Важлива битва цього року: Згурець про ситуацію на Покровському напрямку
19:09
Огляд
соя
Збитки на мільйони доларів: чому закон про мита заблокував експорт ріпаку і сої з України
18:58
Марк Рютте
НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте
18:42
ДСНС спільно з S.T.A.L.K.E.R. 2 запустили спецпроєкт, де герой гри Скіф демонструє базові правила мінної безпеки
18:20
Аналітика
Тарифи на електроенергію
В Україні очікують підвищення тарифів на комунальні послуги: коли і на скільки може подорожчати електрика та газ
18:15
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Якщо в питанні війни станеться ескалація, США та партнери будуть вимушені застосувати міць американських ЗС, - пастор і політик Бернс
18:09
Ексклюзив
обстріл, ППО
Через 2-4 доби можемо опинитися в ситуації, коли не 23, а вже 50 БПЛА до нас залітає, - польський дипломат Ціхоцький
18:08
Аналітика
Випробування крилатої ракети "Фламінго"
Невідомі виробники відомої зброї, або як стартапи впливають на долю сучасних воєн
18:05
Оновлено
Зеленський зустрівся з очільницею МЗС Британії Купер: обговорили кроки в межах Коаліції охочих та гарантії безпеки
17:56
Зеленський - Келлог
"Я готовий надати громадянство, квартиру": Зеленський заявив, що Келлог є не гіршим ППО, ніж Patriot
Більше новин
