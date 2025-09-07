Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми

За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми

Ксенія Золотова
7 вересня, 2025 неділя
07:22
Війна з Росією На фото втрати окупантів

За добу війни в Україні російська окупаційна армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1088150 (+970) осіб
  • танків – 11163 (+2) од
  • бойових броньованих машин – 23254 (+11) од
  • артилерійських систем – 32516 (+42) од
  • РСЗВ – 1481 (+1) од
  • засоби ППО – 1217 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 341 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294)
  • крилаті ракети – 3686 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 61054 (+104)
  • спеціальна техніка – 3961 (+4)

Дані уточнюються.

2025, неділя
7 вересня
08:24
Оновлено
РФ атакувала Україну БПЛА та балістикою: у Києві є загиблі та поранені, загоряння будівлі Кабміну, в Кривому Розі та Одесі є постраждалі, у Дніпрі й на Полтавщині пошкоджено інфраструктуру
08:13
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 170 боїв, найбільше атак на Покровському напрямку
08:10
Партизани "Атеш" знищили вежу зв’язку біля штабу російського десантного полку в Тулі
08:00
OPINION
Чому я не вірю в можливість перемир'я
07:40
Аналітика
Ту-95МС
Стратегічна авіація РФ повторила долю Чорноморського флоту: що відомо про авіабазу "Українка", яка біля Китаю
07:30
Огляд
Його роботи продають за сотні тисяч доларів: 150 років тому народився київський художник Олександр Мурашко
00:19
Фіцо під час зустрічі з Путіним
"Де завгодно": Путін під час зустрічі з Фіцо заявив, що нібито готовий зустрітися із Зеленським не лише в Москві
00:16
Руйнування на житловому масиві Шевченківський у смт Межова на Дніпровщині (серпень 2025 року)
Без світла, води, зв'язку й під ударами БПЛА. У прифронтовому селищі Межова на Дніпровщині зачинилися останні супермаркети й аптеки
2025, субота
6 вересня
22:50
Польща
У Польщі поблизу українського кордону впав невідомий обʼєкт, імовірно контрабандний дрон
22:45
Міноборони про законопроєкт №13452: посилення відповідальності військових за непокору не буде
22:28
Оновлено
Сільськогосподарський ринок "Столичний" (Київ)
НАБУ підозрює екснардепа від ПР та столичну забудовницю у привласненні 18 га землі сільгоспринку в передмісті Києва: про яких фігурантів йдеться
22:22
Ексклюзив
Влад Якушев
Введення жорстких покарань може провалити мобілізацію: майор Влад Якушев про законопроєкти щодо посилення відповідальності для військових
21:55
В окупованому Криму освітян, бюджетників, медиків та ЖКГ переводять на месенджер MAX: які будуть наслідки
21:27
Ексклюзив
Віталій Портников
Портников: Амбітні задачі Путіна на 2020-30-ті роки - в Україні мають зникнути або бути окупованими міста-мільйонники
21:17
У Києві відбувся турнір з перегонів FPV-дронів
20:10
Житній ринок (Київ)
Клопотенко: схоже, Київрада хоче приховано продати Житній ринок
20:00
OPINION
"Ті битви народили в нас всередині дітей..."
19:29
ядерна зброя
Бразилії може знадобитися ядерна зброя, - міністр енергетики
19:07
Ексклюзив
Кароль Навроцький
Своїми вето Кароль Навроцький може завдати шкоди економіці Польщі, - політоглядачка Попович
18:26
Огляд
Дружина витратила $1 млн на вечірку у Москві: що відомо про затриманого нардепа від ОПЗЖ Федора Христенка
18:22
Ексклюзив
Лазер LY-1 (Китай)
Особливого враження не справив: професор Айзенберг про реакцію у США на парад у Китаю
18:04
OPINION
Крим між імперськими тінями: Туреччина, Росія та боротьба за український півострів
17:55
Оновлено
Заарештовано нардепа від ОПЗЖ (06.09.2025)
Заарештовано чинного нардепа від ОПЗЖ Х. ЗМІ кажуть, що це видворений з Еміратів Христенко, слідчих СБУ цікавіть нібито його зв'язок з НАБУ
17:35
Бельгія
У Брюсселі хочуть залучити військових для патрулювання міста: чому виникла така потреба
17:35
Ексклюзив
Володимир Путін, Сі Цзіньпін та Кім Чен Ин (зліва - направо)
Є небезпечний сигнал: Безсмертний про промови Сі Цзіньпіна під час саміту ШОС та параду у Китаю
17:01
Сі Цзіньпін та Путін
Reuters видалило відео розмови Путіна та Сі Цзіньпіна про довголіття: яка причина
16:04
OPINION
Що не так з цифровізацією комунальних послуг
15:53
Ексклюзив
F-16 Україна
Незабаром можна очікувати на українські літаки в небі над Кримом, - речник УДА Братчук
15:32
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
"Можуть готувати нові наступальні дії": на Запорізькому напрямку РФ збільшує перевезення боєкомплекту, - "Атеш"
14:38
російські окупанти, армія РФ, окупант, агресор
Російська армія просунулася в населених пунктах трьох областей, - DeepState
14:29
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп мріє про такий парад, як у Китаї, - Рибачук
14:04
OPINION
Хто створив проблему під назвою "Китай"
13:55
У Лондоні в колишньому телецентрі BBC сталася пожежа
13:17
Літак премʼєра Вірменії Пашиняна вперше за 30 років скористався повітряним простором Азербайджану
12:31
Росія може виробляти до 2700 "шахедів" на місяць, - ГУР
12:22
Ексклюзив
газогін "Сила Сибіру"
"Газпром" фактично банкрут, РФ не має коштів для будівництва газопроводу "Сила Сибіру - 2", - аналітик Несходовський
12:04
оптоволоконний безпілотник
У Чернігові росіяни з дрона скинули листівки у вигляді грошей із закликом наводити вогонь по ЗСУ
12:00
OPINION
Не важливо, як ви назвете коаліцію. Головне, щоби вона була готова
11:48
Трамп поглумився з Геґсета
У Пентагоні обурені ребрендингом міністерства: доведеться змінювати символіку понад 700 тис. обʼєктам, - Politico
11:27
Артилерійські розвідники "Чорного лісу" продемонстрували знищення російського ЗРК за $ 25 млн
Більше новин
