За добу війни в Україні армія РФ втратила 970 військових, 2 танки та 42 артсистеми
За добу війни в Україні російська окупаційна армія втратила 970 військовослужбовців. Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 07.09.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1088150 (+970) осіб
- танків – 11163 (+2) од
- бойових броньованих машин – 23254 (+11) од
- артилерійських систем – 32516 (+42) од
- РСЗВ – 1481 (+1) од
- засоби ППО – 1217 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 341 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 56817 (+294)
- крилаті ракети – 3686 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 61054 (+104)
- спеціальна техніка – 3961 (+4)
Дані уточнюються.
