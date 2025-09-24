За добу війни в Україні РФ втратила 970 військових, 43 артсистеми й 2 танки
За добу вівторка, 23 вересня, російська окупаційна армія втратила в Україні 970 солдатів, 43 артилерійські системи і два танки
Про це повідомив Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 24.09.25 орієнтовно склали :
- особового складу – близько 1104550 (+970) осіб;
- танків – 11201 (+2) од;
- бойових броньованих машин – 23285 (+3) од;
- артилерійських систем – 33095 (+43) од;
- РСЗВ – 1496 (+1) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 426 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62820 (+334);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62616 (+130);
- спеціальна техніка – 3973 (+4).
Дані уточнюються.
