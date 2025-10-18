Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових

За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових

Марія Науменко
18 жовтня, 2025 субота
07:44
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби 17 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1150 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння

Зміст

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
  • танків – 11267 (+1) од;
  • бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
  • артилерійських систем – 33789 (+41) од;
  • РСЗВ – 1522 (+2) од;
  • засоби ППО – 1228 (+0) од;
  • літаків – 428 (+1) од;
  • гелікоптерів – 346 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
  • крилаті ракети  – 3864 (+0);
  • кораблі / катери – 28 (+0);
  • підводні човни – 1 (+0);
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
  • спеціальна техніка  – 3980 (+2).

Дані уточнюються.

Новини
Україна
ЗСУ
окупанти
Військові новини
втрати окупантів
