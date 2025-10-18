За добу війни в Україні РФ втратила танк, дві бронемашини та 1150 військових
Протягом минулої доби 17 жовтня російська окупаційна армія на війні проти України втратила 1150 військовослужбовців. Сили оборони знешкодили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 18.10.25 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 1129180 (+1150) осіб;
- танків – 11267 (+1) од;
- бойових броньованих машин – 23396 (+2) од;
- артилерійських систем – 33789 (+41) од;
- РСЗВ – 1522 (+2) од;
- засоби ППО – 1228 (+0) од;
- літаків – 428 (+1) од;
- гелікоптерів – 346 (+0);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 71523 (+498);
- крилаті ракети – 3864 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0);
- автомобільна техніка та автоцистерни – 64672 (+131);
- спеціальна техніка – 3980 (+2).
Дані уточнюються.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.48 Купівля 41.48Продаж 41.96
- EUR Купівля 48.41Продаж 49.12
- Актуальне
- Важливе