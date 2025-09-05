За допомогою OSINT-методів підтвердили перебування у полоні РФ 2577 військовослужбовців, - МВС

Про це повідомили в МВС України.

Упʼяте відбувся візит делегації ОБСЄ з метою моніторингу дотримання прав українських полонених.

"Одним із ключових напрямів роботи є забезпечення належного функціонування Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а наша спільна мета — повернути кожного громадянина додому, враховуючи, що військовополонені зберігають статус зниклих безвісти до моменту повернення", — зазначив уповноважений.

У МВС заявили, що, застосовуючи OSINT-методи, вдалося підтвердити перебування у полоні 2577 українських військовослужбовців. Інформація щодо 680 людей, серед яких 91 цивільний, ще не підтверджена Міжнародним комітетом Червоного Хреста (МКЧХ).

"Також налічується 8 випадків, коли люди, ідентифіковані як полонені, згодом були знайдені серед загиблих. Щодо шести з них МКЧХ так і не підтвердив інформацію про перебування у полоні", - додали в МВС.

Для комунікації з уповноваженим функціонує гаряча лінія 1698.

Також у 12 областях працюють регіональні представництва, де проводять прийом громадян. Додатково впроваджено електронну систему подання анкет від родин зниклих безвісти.

Наприкінці вересня незалежні експерти місії ОБСЄ оприлюднять звіт на міжнародному рівні щодо порушення Росією зобов’язань перед ОБСЄ, зловживань і порушень прав людини, воєнних злочинів та інших порушень норм міжнародного гуманітарного права.