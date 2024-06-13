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Війна з Росією: хроніка
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За ігнорування "дня Росії" окупанти репресують жителів Генічеська, Скадовська та Мелітополя

13 червня, 2024 четвер
11:25
Війна з Росією Мелітополь

Росіяни вчиняють репресії проти жителів тимчасово окупованих Скадовська, Генічеська, що на Херсонщині, та Мелітополя Запорізької області за ігнорування так званого дня Росії

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Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Зокрема активістам стало відомо, що окупанти почали обшуки та перевірки наявності російських паспортів. Чоловікам від 18 років погрожують мобілізацією до лав армії РФ, при обшуках "перевертають" усю домівку. 

"Так вони шукають осіб, які співпрацюють із ЗСУ. Обшуки почались після 15:00 і очевидно, що це "крик душі" окупантів, бо вони очікували аншлаг на площах окупованих міст", - зазначають у "Жовтій стрічці".

  • 12 червня у тимчасово окупованому Бердянську загарбники влаштували святкування "дня Росії": для цього зігнали населення і пропагандистів та розтягнули триколор завдовжки 25 м.
Теги:
Україна
Мелітополь
російська армія
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Запорізька область
воєнні злочини Росії
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