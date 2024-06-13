За ігнорування "дня Росії" окупанти репресують жителів Генічеська, Скадовська та Мелітополя

Про це повідомляє рух "Жовта стрічка".

Зокрема активістам стало відомо, що окупанти почали обшуки та перевірки наявності російських паспортів. Чоловікам від 18 років погрожують мобілізацією до лав армії РФ, при обшуках "перевертають" усю домівку.

"Так вони шукають осіб, які співпрацюють із ЗСУ. Обшуки почались після 15:00 і очевидно, що це "крик душі" окупантів, бо вони очікували аншлаг на площах окупованих міст", - зазначають у "Жовтій стрічці".