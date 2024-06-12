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Розтягнули триколор завдовжки 25 м: окупанти в Бердянську зігнали населення і пропагандистів на відзначення "дня Росії"

12 червня, 2024 середа
19:10
Війна з Росією

У тимчасово окупованому Бердянську загарбники влаштували святкування "дня Росії": для цього зігнали населення і пропагандистів та розтягнули триколор завдовжки 25 м

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Про це повідомляє голова Бердянської МВА Вікторія Галіціна.

"Місто було захаращене російськими триколорами, пропагандистськими банерами та іншою символікою окупантів. На центральних вулицях та площах містечка проводилися масові заходи на честь цього російського "свята", - повідомляє вона.

Очільниця міста зазначила, що на так зване святкування зігнали працівників бюджетних установ, комунальних підприємств та учасників різних молодіжних пропагандистських організацій.

На подвір’ї Бердянського державного педагогічного університету окупанти розтягнули величезний триколор.

"Але найбільшим піком "святкування" дня Росії були заходи з величезними триколорами. Представники фейкової влади разом з рядженими у кокошники студентами розгорнули стяг довжиною 25 метрів прямо на дворі захопленого окупантами БДПУ", - додала Галіціна.

  • 10 червня стало відомо, що російські загарбники завезли до тимчасово окупованого Бердянська 4 тис. книжок авторів та видавництв РФ для бібліотек міста.
Теги:
Україна
російська армія
Бердянськ
окуповані території
окупанти
Запорізька область
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