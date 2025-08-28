Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло
Ексклюзив

За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло

Марина Клюєва
28 серпня, 2025 четвер
10:12
Війна з Росією ЗСУ

Найближче коло Путіна доповідає йому неправдиву інформацію, на основі якої він ухвалює нереалістичні рішення

Зміст

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо. 

"Вся проблема у тому, що Путіну його генерали доповідають неправдиву інформацію, тому що очільник Кремля знаходиться у певній ізоляції, і, відповідно, що його найближче коло йому вкладає в вуха, на основі цього він приймає такі нереалістичні рішення. За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, це переважно просування по сільській місцевості, кожен населений пункт, кожен хутір, за нього вони клали десятки і сотні життів своєї свого гарматного м'яса. Ну і давайте просто загинати пальці. Тобто, які в них були мінімальні плану хоча б просування. Тактичне положення у Запорізькій області покращено, скажімо так, на сотні метрів, якихось особливих зрушень нема. Це лише Придніпровська територія. Потім Покровсько-Мирноградська агломерація, ви змогли там контратакувати в останні дні, певною мірою стабілізувати лінії бойового зіткнення. Їхня Добропільська авантюра коштувала 325 життів російських окупантів. Ну і власне тут треба зняти капелюха для бійців корпусу Національної гвардії "Азов", які дуже вчасно підійшли, бо відповідно про ці плани росіян зналося за декілька днів. Незамкнутий мішок навколо Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказав він. 

Дмитро Жмайло зауважив, що у Костянтинівці так само, росіяни подекуди попідсовувалися до міста, але за їхніми планами вже мали початися міські бої. І відповідно окупанти як мінімум хотіли б уже відрапортувати, що Костянтинівка майже взята. 

"На Лиманському напрямку у них так само були просування, але єдине, чим вони можуть похизуватися - це те, що скоріше за все дійсно нашим бійцям потрібно буде відходити із Серебрянського лісництва, там просто-напросто вже нічого не залишилося. І всі воїни, які тримали цей сектор, за допомогою його утримання було вбито безліч окупантів. Ну, фактично вони виконали свою воєнну задачу просто-напросто на 100%. Найбільш тривожні, звісно ж, новини в нас надходять зараз із Куп'янська, де росіяни намагаються з півночі і з заходу обходити місто, але вся суть в тому, що росіянам потрібен не сам Куп'янськ, їм в першу чергу потрібен Куп'янськ вузловий. Тому що це великий залізничний вузол, з'єднаний з територією Російської Федерації. І саме там відбувалося накопичення російських військ в 2022 році, аж до наших контрнаступальних дій восени першого року повномасштабного вторгнення. Тому що їм потрібно це для логістики, для наступальних дій на півночі Донеччини, ну і безпосередньо для наступальних дій на Харківщині", - розповів він.

Український центру безпеки та співпраці наразі допомагає підрозділу "Сталевий кордон" проводити збір на 4 дрони на оптоволокні. 

Ціль збору: 100 тис. грн. Долучитися до збірки можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2841 1182.

“На півночі Харківщини особливо немає ніяких розширень окрім на схід у Вовчанських хуторах у лісистій місцевості. На Сумщині Сили оборони можна сказати, що фактично перехопили ініціативу і зараз проводять контратакувальні дії за рахунок підтягнення свіжих резервів 225-го штурмового батальйону, розрахунків за різних бригад операторів FPV-дронів та дронів на оптоволокні, на які ми, власне, зараз і збираємо. Тому ось такі зрушення, ну, вибачте, той, що російська делегація не може як аргумент висувати на міжнародних перемовинах і тим паче штовхати свій порядок денний, що: “В нас є великі просування”. І, наприклад, от в Серебрянському лісництві українська армія змушена буде зараз відходити на більш вигідні позиції. Тому точно із впевненістю можна підсумувати, що літня кампанія росіян провалена і тепер за осінь вони будуть намагатися хоч якось виправити свої помилки (08:53)

Теги:
Новини
Україна
Володимир Путін
військові
російська армія
Сумщина
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
Військові новини
Куп'янськ
Лиман
Покровськ
Читайте також:
Автор Ірена Моляр
26 серпня, 2025 вiвторок
Точність - до 10 метрів в умовах непрацюючого GPS: Defense Express про американські ракети проєкту ERAM
Автор Юрій Мартинович
26 серпня, 2025 вiвторок
Третина учнів залишають школи: чому Польща втрачає українських старшокласників
Сергій Лавров в інтерв'ю NBC News (24.08.2025)
Автор Анатолій Буряк
24 серпня, 2025 неділя
Лавров: Україна матиме право на існування, якщо відмовиться від "Новоросії", Донбасу та Криму
