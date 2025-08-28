За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, - військовий експерт Жмайло

Про це розповів співзасновник та виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці Дмитро Жмайло в етері Еспресо.

"Вся проблема у тому, що Путіну його генерали доповідають неправдиву інформацію, тому що очільник Кремля знаходиться у певній ізоляції, і, відповідно, що його найближче коло йому вкладає в вуха, на основі цього він приймає такі нереалістичні рішення. За літо росіяни змогли окупувати 0,3% нашої території, це переважно просування по сільській місцевості, кожен населений пункт, кожен хутір, за нього вони клали десятки і сотні життів своєї свого гарматного м'яса. Ну і давайте просто загинати пальці. Тобто, які в них були мінімальні плану хоча б просування. Тактичне положення у Запорізькій області покращено, скажімо так, на сотні метрів, якихось особливих зрушень нема. Це лише Придніпровська територія. Потім Покровсько-Мирноградська агломерація, ви змогли там контратакувати в останні дні, певною мірою стабілізувати лінії бойового зіткнення. Їхня Добропільська авантюра коштувала 325 життів російських окупантів. Ну і власне тут треба зняти капелюха для бійців корпусу Національної гвардії "Азов", які дуже вчасно підійшли, бо відповідно про ці плани росіян зналося за декілька днів. Незамкнутий мішок навколо Покровсько-Мирноградської агломерації", - сказав він.

Дмитро Жмайло зауважив, що у Костянтинівці так само, росіяни подекуди попідсовувалися до міста, але за їхніми планами вже мали початися міські бої. І відповідно окупанти як мінімум хотіли б уже відрапортувати, що Костянтинівка майже взята.

"На Лиманському напрямку у них так само були просування, але єдине, чим вони можуть похизуватися - це те, що скоріше за все дійсно нашим бійцям потрібно буде відходити із Серебрянського лісництва, там просто-напросто вже нічого не залишилося. І всі воїни, які тримали цей сектор, за допомогою його утримання було вбито безліч окупантів. Ну, фактично вони виконали свою воєнну задачу просто-напросто на 100%. Найбільш тривожні, звісно ж, новини в нас надходять зараз із Куп'янська, де росіяни намагаються з півночі і з заходу обходити місто, але вся суть в тому, що росіянам потрібен не сам Куп'янськ, їм в першу чергу потрібен Куп'янськ вузловий. Тому що це великий залізничний вузол, з'єднаний з територією Російської Федерації. І саме там відбувалося накопичення російських військ в 2022 році, аж до наших контрнаступальних дій восени першого року повномасштабного вторгнення. Тому що їм потрібно це для логістики, для наступальних дій на півночі Донеччини, ну і безпосередньо для наступальних дій на Харківщині", - розповів він.

Український центру безпеки та співпраці наразі допомагає підрозділу "Сталевий кордон" проводити збір на 4 дрони на оптоволокні.

Ціль збору: 100 тис. грн. Долучитися до збірки можна за посиланням. Номер картки банки: 4874 1000 2841 1182.

“На півночі Харківщини особливо немає ніяких розширень окрім на схід у Вовчанських хуторах у лісистій місцевості. На Сумщині Сили оборони можна сказати, що фактично перехопили ініціативу і зараз проводять контратакувальні дії за рахунок підтягнення свіжих резервів 225-го штурмового батальйону, розрахунків за різних бригад операторів FPV-дронів та дронів на оптоволокні, на які ми, власне, зараз і збираємо. Тому ось такі зрушення, ну, вибачте, той, що російська делегація не може як аргумент висувати на міжнародних перемовинах і тим паче штовхати свій порядок денний, що: “В нас є великі просування”. І, наприклад, от в Серебрянському лісництві українська армія змушена буде зараз відходити на більш вигідні позиції. Тому точно із впевненістю можна підсумувати, що літня кампанія росіян провалена і тепер за осінь вони будуть намагатися хоч якось виправити свої помилки (08:53)