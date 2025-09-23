За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів
У ніч на вівторок, 23 вересня, російська окупаційна армія атакувала Україну 115 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 103 ворожі повітряні цілі
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Загалом, росіяни запустили по Україні три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" й інших типів - близько 60 із них – шахеди.
Запусти здійснювались з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та з окупованого Криму (Гвардійське).
До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.
- Впродовж минулої доби 22 вересня російська окупаційна армія втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких два літаки, гелікоптер і п'ять танків.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.1 Купівля 41.1Продаж 41.6
- EUR Купівля 48.39Продаж 49.09
- Актуальне
- Важливе