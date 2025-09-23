Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів

За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів

Марія Науменко
23 вересня, 2025 вiвторок
09:56
Війна з Росією система ППО Triden MK2

У ніч на вівторок, 23 вересня, російська окупаційна армія атакувала Україну 115 ударними безпілотниками. Сили ППО знешкодили 103 ворожі повітряні цілі

Зміст

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Загалом, росіяни запустили по Україні три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" й інших типів - близько 60 із них – шахеди.

Запусти здійснювались з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та з окупованого Криму (Гвардійське).

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.

  • Впродовж минулої доби 22 вересня російська окупаційна армія втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких два літаки, гелікоптер і п'ять танків.
  • Актуальне
  • Важливе
2025, вiвторок
23 вересня
10:00
OPINION
Злам Дії: приберіть Федорова
09:38
Джиммі Кіммел
Disney відновлює трансляцію шоу Джиммі Кіммела
09:31
Ексклюзив
Карта бойових дій за 6-13 вересня
Це навала живої сили противника: у 60-й ОМБр розповіли про ситуацію на Лиманському напрямку
08:49
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА в ніч на 23 вересня: на Одещині загинула жінка, є поранені
08:39
Ексклюзив
Петро Андрющенко
"У Росії з економікою все погано": Андрющенко про скорочення фінансування на ТОТ
08:28
Партизани розвідали "Кримський Титан", де окупанти під виглядом хімікатів для добрив виробляють вибухівку
08:18
Оновлено
Протягом минулої доби на фронті відбулось 179 боїв: третина з них на Покровському напрямку
08:12
Росіяни знову використовують Кримський міст для перекидання техніки, - Андрющенко
08:02
Огляд
укриття
Світ ховається під землю: як у Європі та США готуються до можливої війни і будують укриття
08:00
OPINION
Кремль пред'явив нову генерацію колаборантів
07:28
Аналітика
суд, санкції
Ультиматум Трампа Європі: чому США введуть нові санкції проти нафтодоларів Кремля лише разом з ЄС. Пояснюємо
07:24
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
06:43
Зеленський - Келлог
Зеленський у Нью-Йорку зустрівся зі спецпредставником Трампа Келлогом
06:24
Росіяни другу ніч поспіль атакують Запоріжжя авіабомбами: спалахнули пожежі, є загиблий
06:01
Швеція
Швеція заявила про намір збивати російські літаки, якщо ті порушать її повітряний простір
05:48
Кястутіс Будріс
Глава МЗС Литви Будріс запропонував ЄС залучити знання та досвід України для створення "стіни дронів"
00:34
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У Данії зупинили роботу аеропорту через дрони, у Норвегії лунала тривога на тлі руху БПЛА
00:03
Оновлено
Золотий м'яч
Володарем "Золотого м'яча - 2025" став Усман Дембеле
2025, понедiлок
22 вересня
23:15
Володимир Зеленський
Зеленський прибув у Нью-Йорк, де братиме участь у Генасамблеї ООН
23:05
інавгураціїя Санду
Молдова може стати плацдармом для нападу на Одещину в разі перемоги проросійських партій на виборах, – Санду
22:22
Молдова
У Молдові затримали 74 осіб за підозрою у підготовці заворушень на парламентських виборах
22:14
Ексклюзив
Олексій Кошель
Влада має бути обережною, щоб на переговорах з РФ не загнати себе у пастку виборів, - політолог Кошель
22:04
Ексклюзив
Євген Дикий
Дикий назвав ключові цілі, які росіяни переслідують у Європі
21:43
Ексклюзив
Олександр Краєв
Трамп бере США в ручне керування, - експерт-міжнародник Краєв
21:21
Шахтар
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 6-го туру
20:53
Денис Бігус
Журналіста Дениса Бігуса мобілізували до лав ЗСУ
20:52
Ексклюзив
Микола Княжицький
Путін вважає, що США благословили його поведінку, - Княжицький
20:31
Трамп Зеленський
Зеленський і Трамп зустрінуться 23 вересня, - Білий дім
20:18
Радослав Сікорський
"Якщо ще одна ракета чи літак увійде в наш простір без дозволу, то очікуйте наслідків": Сікорський на засіданні Радбезу ООН звернувся до РФ
20:05
Представники Угорщини й Словаччини не братимуть участі в обговоренні ЄС щодо "стіни з дронів"
20:00
OPINION
Росія повертається в Азію
19:55
Оновлено
Крістіан Біловар (в центрі), "Динамо" - "Олександрія"
"Динамо" втратило очки з "Олександрією", "Шахтар" здолав "Зорю": результати усіх матчів 6-го туру УПЛ
19:20
Володимир Зеленський
Зеленський подав до ВР законопроєкт про направлення підрозділів ВМС ЗСУ в Туреччину й Британію
19:19
Сенат США
До cенату США внесли законопроєкт щодо заморожених активів Росії
19:13
Молдова
Росія розробила план втручання у вибори в Молдові, - Bloomberg
19:12
Ексклюзив
Карта бойових дій за 30 серпня – 6 вересня
Ворог уже має проблеми з логістикою та ПММ: 93-тя ОМБр про південно-костянтинівський напрямок
18:45
Аналітика
дрон-камікадзе
Україна відкриває експорт озброєнь. Частково
18:41
Президент Франції Еммануель Макрон
Макрон вважає, що конфіскація заморожених активів РФ була б порушенням міжнародного права
18:34
Ексклюзив
БПЛА
У західних політиків ще немає ясної картини щодо "Стіни дронів", - засновник компанії-виробника БПЛА Боровик
18:30
Ексклюзив
Трамп та його прихильники підходять до межі, – експерт про політичну ситуацію у США, наступ на свободу слова та як це може вплинути на Україну
Більше новин
