За ніч ППО знешкодила 103 зі 115 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Загалом, росіяни запустили по Україні три балістичні ракети типу Іскандер-М/KN-23 та 115 ударних безпілотників Shahed, "Гербера" й інших типів - близько 60 із них – шахеди.

Запусти здійснювались з напрямків Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ та з окупованого Криму (Гвардійське).

До відбиття повітряного нападу були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 103 ворожі БПЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання ракет та 12 ударних БПЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 8 локаціях.