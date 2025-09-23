За добу війни РФ втратила 2 літаки, гелікоптер та 5 танків
Впродовж минулої доби 22 вересня російська окупаційна армія втратила 1010 військовослужбовців. Крім того, Сили оборони знищили десятки одиниць ворожої техніки та озброєння, серед яких два літаки, гелікоптер і п'ять танків
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.09.25 орієнтовно склали :
- особового складу – близько 1103580 (+1010) осіб;
- танків – 11199 (+5) од;
- бойових броньованих машин – 23282 (+0) од;
- артилерійських систем – 33052 (+53) од;
- РСЗВ – 1495 (+2) од;
- засоби ППО – 1218 (+0) од;
- літаків – 424 (+2) од;
- гелікоптерів – 345 (+1);
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 62486 (+485);
- крилаті ракети – 3747 (+0);
- кораблі / катери – 28 (+0);
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 62486 (+123);
- спеціальна техніка – 3969 (+0).
Дані уточнюються.
- У ніч на вівторок, 23 вересня, окупанти завдали щонайменше п'яти ударів фугасними авіабомбами по Запоріжжю, спричинивши пожежі в приватних будинках та на об'єктах промислової інфраструктури. Унаслідок ворожої атаки загинув чоловік.
