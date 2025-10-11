За ніч ППО знешкодила 54 з 78 ворожих безпілотників

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски БПЛА типу Shahed, Гербера та безпілотників інших типів здійснювались з напрямків Орла, Міллерового, Курська та Чауда в тимчасово окупованому Криму. Понад 40 дронів типу Shahed.

До відбиття повітряного нападу були залучені підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 54 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі, півдні та сході країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 21 ударного БпЛА на 6 локаціях. Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БПЛА.