За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

Запуски здійснювалися з території РФ — Міллерово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Близько 60 дронів — "шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.

Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.