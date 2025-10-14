За ніч ППО знешкодила 69 з 96 ворожих дронів
У ніч на вівторок, 14 жовтня, російська окупаційна армія атакувала Україну 96 ударними БПЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Сили ППО знешкодили 69 ворожих повітряних цілей
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
Запуски здійснювалися з території РФ — Міллерово, Брянськ, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ, а також із Гвардійського в окупованому Криму. Близько 60 дронів — "шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи та підрозділи безпілотних систем Сил оборони України.
"За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 69 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни", - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання 27 ударних БПЛА на 7 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 1 локації.
- Ввечері понеділка, 13 жовтня, російська загарбницька армія атакувала Україну ударними дронами та КАБами. У Харкові зафіксували влучання у будівлю медзакладу, є поранені.
