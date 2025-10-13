РФ запустила по Україні ударні БПЛА ввечері 13 жовтня: рух дронів
Ввечері понеділка, 13 жовтня, російська загарбницька армія атакує Україну ударними дронами
Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.
О 20:16 БПЛА помітили на Чернігівщині, дрони рухались курсом на Київщину (Броварський район).
Через хвилину в ПС попередили, що ворожі безпілотники також рухаються курсом на на Донеччину (Покровський район).
О 20:29 групу дронів зафіксували на півночі Харківщини, вони рухались у південно-західному напрямку.
О 20:35 безпілотники помітили на Сумщині, курсом на Ромни.
О 20:49 БПЛА рухались зі сходу в напрямку Чернігова.
О 20:59 дрони залетіли з півночі й рухались у напрямку Харкова.
О 21:15 БПЛА з півночі летіли у напрямку Чернігів.
О 21:22 безпілотники з Чернігівщини попрямували на Київщину (Броварський район).
Новина доповнюється...
- Президент України Володимир Зеленський попередив, що через нові атаки Росії в країні можуть виникнути проблеми з електроенергією, і в разі потреби доведеться почати імпорт з Європейського Союзу.
