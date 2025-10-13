РФ запустила по Україні ударні БПЛА ввечері 13 жовтня: рух дронів

Про це повідомили Повітряні сили ЗС України.

О 20:16 БПЛА помітили на Чернігівщині, дрони рухались курсом на Київщину (Броварський район).

Через хвилину в ПС попередили, що ворожі безпілотники також рухаються курсом на на Донеччину (Покровський район).

О 20:29 групу дронів зафіксували на півночі Харківщини, вони рухались у південно-західному напрямку.

О 20:35 безпілотники помітили на Сумщині, курсом на Ромни.

О 20:49 БПЛА рухались зі сходу в напрямку Чернігова.

О 20:59 дрони залетіли з півночі й рухались у напрямку Харкова.

О 21:15 БПЛА з півночі летіли у напрямку Чернігів.

О 21:22 безпілотники з Чернігівщини попрямували на Київщину (Броварський район).

Новина доповнюється...