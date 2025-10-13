"Через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати": Зеленський попередив про можливі проблеми з електроенергією
Президент України Володимир Зеленський попередив, що через нові атаки Росії в країні можуть виникнути проблеми з електроенергією, і в разі потреби доведеться почати імпорт з Європейського Союзу
Про це він заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, передає РБК-Україна.
"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - підкреслив президент.
Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди використовує можливість імпорту електроенергії у зимовий період, коли навантаження на мережу зростає.
За його словами, можливість імпорту з ЄС завжди відкрита, і це є важливим для енергетичної безпеки країни.
- Крім того, Зеленський закликав НАТО терміново посилити постачання сучасних систем ППО та ракет, щоб захистити міста та енергетичну інфраструктуру від нової хвилі російських атак напередодні зими.
