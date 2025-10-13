"Через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати": Зеленський попередив про можливі проблеми з електроенергією

Про це він заявив на пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас, передає РБК-Україна.

"Ми очікуємо проблем з електрикою. Нам, можливо, через одну-дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію", - підкреслив президент.

Володимир Зеленський наголосив, що Україна завжди використовує можливість імпорту електроенергії у зимовий період, коли навантаження на мережу зростає.

За його словами, можливість імпорту з ЄС завжди відкрита, і це є важливим для енергетичної безпеки країни.