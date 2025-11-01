Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Війна з Росією За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
Ексклюзив

За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк

Віталій Бесараб
1 листопада, 2025 субота
11:54
Війна з Росією окупанти, оркі, російські солдати

Російська окупаційна армія почала частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій

Зміст

Про це в етері Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.

"За останній місяць на Покровському напрямку почастішали випадки, коли ворог почав більше застосовувати колони броньованої техніки на наступу. Були випадки, коли вони просувались колонами до 10 одиниць техніки. Зокрема, танки, БМП та МТ-ЛБ. Таким чином, ймовірно, вони намагаються до якогось періоду просуватись, адже, з часом шляхи будуть ускладнені через погіршення погодних умов. Тобто, зараз їхня задача максимум - просуватись за будь-яку ціну", - розповів Вовк. 

Військовослужбовець наголосив, що ворог обережно діє, коли погода ясна, адже, українські дрони відразу їх виявляють і знищують.

"Варто відзначити, що техніку вони застосовують навіть, коли йде невеликий дощ. Втім, коли погода ясна, то вже менше використовують техніку. Адже, за таких умов наші дрони швидко їх виявляють і знищують", - додав він.

  • Протягом минулої доби, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 48 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку
     
Теги:
Україна
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Військові новини
Покровськ
Читайте також:
Анатолій Храпчинський
Автор Оксана Ліховід
29 жовтня, 2025 середа
У Москві розташовані два критично важливих підприємства, які потребують знищення, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
Погода, осінь
Автор Марія Науменко
31 жовтня, 2025 п'ятниця
"Подарує українцям справжнє тепло та навіть із сонечком": Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в перших числах листопада
Трамп і Зеленський
Автор Віталій Бесараб
31 жовтня, 2025 п'ятниця
Портников назвав термін, до якого Трамп намагатиметься врегулювати російсько-українську війну
Київ
+10.9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.15
  • EUR
    Купівля 48.19
    Продаж 48.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
1 листопада
13:27
Ексклюзив
дрон, безпілотник ЗСУ
На початок 2026 року можемо вийти на дуже цікаві показники у виробництві дронів, - офіцер ПС у резерві Храпчинський
12:47
Кремль москва
Економіка РФ демонструє системне падіння, - Служба зовнішньої розвідки
12:08
OPINION
Далекобійна сила: як українські БПЛА нищать російські радари та нафтобази
11:57
Мая Санду
Санду закликала ЄС не допустити гальмування євроінтеграції Молдови на тлі вето Угорщини щодо вступу України
11:33
Огляд
міжнародний огляд
Путін і Трамп занурюють світ у нову небезпечну ядерну еру, а війна стає відеогрою. Акценти світових ЗМІ 1 листопада
11:13
Ексклюзив
Протидронні спроможності країн ЄС - флагманський проєкт: Кубілюс про ініціативу "Стіна з дронів"
10:54
Литва прапор
Литва та Росія ведуть переговори щодо продовження угоди про транзит газу до Калінінграда
10:45
Ексклюзив
окупанти в Криму
Ентузіазм росіян до мобілізації вже почав зменшуватись, - Фейгін
10:41
Оновлено
РФ вдарила балістикою по Миколаєву: загинула людина, є поранені
10:25
Марк Карні
Карні вибачився перед Трампом за телевізійну рекламу проти тарифів
10:01
OPINION
Індія готова обходити санкції Трампа
09:41
ГУР вивело з ладу нафтопровід у Московській області РФ
09:38
Оновлено
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 листопада: на Чернігівщині є поранені, на Дніпровщині горів навчальний заклад
09:28
Ексклюзив
крилата ракета 9М729 у військовому парку "Патріот" під Москвою, січень 2019 року
Особливої загрози не несе: авіаексперт Романенко про російську крилату ракету 9M729
09:09
На початку 2026 року розпочне діяльність Український фонд культурної спадщини, — Мінкульт
09:03
Фільми про Білий дім
Білий дім обмежив доступ журналістів до низки кабінетів
08:19
Огляд
Карта бойових дій за 25-31 жовтня
Карта бойових дій за період 25-31 жовтня: битва за Покровськ і Мирноград може вплинути на хід війни
08:14
Оновлено
ЗСУ
Протягом доби на фронті відбулося 157 боїв: найгарячіше на Покровському напрямку
08:13
Оновлено
Покровськ
У Покровську ГУР проводить десантну операцію, якою керує Буданов, – ЗМІ
08:01
OPINION
США — Китай: нам не можна бути тільки статистами
07:54
Огляд
відстрочка
У ТЦК йти не потрібно: як змінились правила оформлення та продовження відстрочок від мобілізації з 1 листопада
07:37
Ford, форд
Ford відкликає понад 79 тис. автомобілів у США через несправності дверей та світлової панелі
07:26
Огляд
Бандера і виноград, життя після перемоги та ШІ в кам’яному віці – 5 книг про історію повсякдення
07:14
дрон
Аеропорт Берліна призупиняв роботу через появу невідомого безпілотника
06:43
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 900 військових, 9 артсистем і 6 танків
06:36
Джон Реткліфф
Очільник ЦРУ Реткліфф провів таємні переговори з посадовцями ЄС щодо обміну розвідданими, - Politico
00:20
Болгарія
Болгарія призупинила експорт палива в ЄС через санкції проти "Лукойлу"
2025, п'ятниця
31 жовтня
23:40
фейк, фейки
Журналіст німецького Bild опублікував лист-запрошення росіян відвідати Покровськ і Купʼянськ
23:15
Оновлено
Трамп
Трамп заперечує, що погодив удари по військових обʼєктах Венесуели
22:55
Канада готова надати України додаткових 450 млн. позики
Канада достроково виділяє $10 млн на ремонт української енергетичної інфраструктури
22:42
Ексклюзив
голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький
Банкова хотіла знайти цапа відбуйвала, а по суті - вирощує людину на посаду у поствоєнному уряді: журналістка Данилюк-Ярмолаєва про справу Кудрицького
22:14
Роман Насіров
Екскерівника Державної фіскальної служби Насірова засудили до 6 років вʼязниці
21:44
Ексклюзив
шахед
Російські провокації з дронами продемонстрували кілька важливих речей, – єврокомісар Кубілюс
21:31
Володимир Кудрицький з родиною
"Що буває з людьми, які дозволяють собі критикувати владу": Кудрицький зробив першу заяву після виходу з СІЗО
21:12
Ексклюзив
Цифри вас вразять: авіаексперт Романенко про збільшення ворожих ударів балістикою по Україні у жовтні
21:08
Гурт "ДахаБраха" презентують кліп на нову версію легендарної пісні "Козак", яка вперше побачила світ 2014-го року
20:49
На кордоні Литви й Білорусі застрягли близько 2 тис. вантажівок
20:35
Ексклюзив
зуістріч Трампа і Путіна на Алясці
Фейгін пояснив, що змусить Путіна погодитися вести серйозні мирні переговори
20:34
свічка
Помер голова Світового Пласту Мирон Спольський
20:23
Пожежа в готелі. Болу Карталкая, Туреччина 21 січня 2025 р. Туреччина
У Туреччині 11 людей засудили до довічного ув'язнення через масштабну пожежу
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV