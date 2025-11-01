За останній місяць ворог частіше почав використовувати броньовану техніку на Покровському напрямку, - штаб-сержант 117-ОВМБр Вовк
Російська окупаційна армія почала частіше використовувати броньовану техніку для наступальних дій
Про це в етері Еспресо розповів штаб-сержант 3 категорії відділення комунікацій 117 ОВМБр Олександр Вовк.
"За останній місяць на Покровському напрямку почастішали випадки, коли ворог почав більше застосовувати колони броньованої техніки на наступу. Були випадки, коли вони просувались колонами до 10 одиниць техніки. Зокрема, танки, БМП та МТ-ЛБ. Таким чином, ймовірно, вони намагаються до якогось періоду просуватись, адже, з часом шляхи будуть ускладнені через погіршення погодних умов. Тобто, зараз їхня задача максимум - просуватись за будь-яку ціну", - розповів Вовк.
Військовослужбовець наголосив, що ворог обережно діє, коли погода ясна, адже, українські дрони відразу їх виявляють і знищують.
"Варто відзначити, що техніку вони застосовують навіть, коли йде невеликий дощ. Втім, коли погода ясна, то вже менше використовують техніку. Адже, за таких умов наші дрони швидко їх виявляють і знищують", - додав він.
- Протягом минулої доби, 31 жовтня, на російсько-українському фронті відбулось 157 бойових зіткнень. Окупанти здійснили 48 спроб потіснити наших захисників із займаних позицій на Покровському напрямку
