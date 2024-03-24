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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією За останній тиждень Росія застосувала по Україні майже 190 ракет, 140 "шахедів" і 700 КАБів, - Зеленський

За останній тиждень Росія застосувала по Україні майже 190 ракет, 140 "шахедів" і 700 КАБів, - Зеленський

24 березня, 2024 неділя
21:08
Війна з Росією Атака РФ по Франківщині 22 березня 2024 року

Президент Володимир Зеленський повідомив, що протягом останнього тижня російські окупанти випустили по території України майже 190 ракет, 140 безпілотників і 700 КАБів

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб", - сказав Зеленський.

За його словами, за два роки повномасштабного вторгнення не було жодного тижня, щоб "Росія утрималась від терору". 

Наразі у частині областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Зеленський наголосив, що ситуація дуже складна: "Понад 200 тисяч абонентів - квартир і будинків - у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики".

  • Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут
  • Унаслідок найбільшої за увесь час повномасштабного вторгнення російської атаки по українській інфраструктурі 22 березня ДТЕК втратив половину генерації електроенергії.
Теги:
Україна
Володимир Зеленський
російська армія
безпілотник
ракетний удар
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