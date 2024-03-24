За останній тиждень Росія застосувала по Україні майже 190 ракет, 140 "шахедів" і 700 КАБів, - Зеленський

Про це він повідомив у вечірньому зверненні.

"За цей тиждень, від понеділка й до сьогодні, російські терористи застосували майже 190 ракет різних типів та майже 140 "шахедів". Ще майже 700 керованих авіабомб", - сказав Зеленський.

За його словами, за два роки повномасштабного вторгнення не було жодного тижня, щоб "Росія утрималась від терору".

Наразі у частині областей триває робота з відновлення після російських ударів у ніч на цю п’ятницю. Зеленський наголосив, що ситуація дуже складна: "Понад 200 тисяч абонентів - квартир і будинків - у місті Харкові та в одному з районів області без стабільного електропостачання, діють доволі жорсткі графіки щодо електрики".