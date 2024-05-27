За рік з окупованої Херсонщини вдалося повернути 101 українську дитину

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сто одну дитину з Херсонщини повернули з російської окупації цьогоріч", - написав він у телеграм.

За словами Прокудіна, днями Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів - це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків.

Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише 9 місяців, а найстаршій - 12 років.

Голова ОВА додав, що ця рятувальна операція була складною, але завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.