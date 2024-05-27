За рік з окупованої Херсонщини вдалося повернути 101 українську дитину
На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області повернули багатодітну родину з 7 дітьми. Загалом від початку року з російської окупації вдалося повернути 101 українську дитину
Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"Сто одну дитину з Херсонщини повернули з російської окупації цьогоріч", - написав він у телеграм.
За словами Прокудіна, днями Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів - це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків.
Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише 9 місяців, а найстаршій - 12 років.
Голова ОВА додав, що ця рятувальна операція була складною, але завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.
- Нещодавно з тимчасово окупованої території Херсонської області Україна повернула шість дітей. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.97 Купівля 39.97Продаж 40.5
- EUR Купівля 43.27Продаж 43.98
- Актуальне
- Важливе