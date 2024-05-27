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За рік з окупованої Херсонщини вдалося повернути 101 українську дитину

27 травня, 2024 понедiлок
10:46
Війна з Росією діти, злочини росії

На підконтрольну Україні територію з тимчасово окупованої Херсонської області повернули багатодітну родину з 7 дітьми. Загалом від початку року з російської окупації вдалося повернути 101 українську дитину

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Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Сто одну дитину з Херсонщини повернули з російської окупації цьогоріч", - написав він у телеграм. 

За словами Прокудіна, днями Save Ukraine вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів - це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків. 

Наймолодша дитина народилася в окупації, їй виповнилося лише 9 місяців, а найстаршій - 12 років. 

Голова ОВА додав, що ця рятувальна операція була складною, але завдяки колосальним зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває у безпеці, під наглядом лікарів та психологів.

  • Нещодавно з тимчасово окупованої території Херсонської області Україна повернула шість дітей. Вони перебувають у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу.
Теги:
Суспільство
Україна
Херсонщина
окуповані території
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