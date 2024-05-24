Україна повернула з ТОТ Херсонщини 6 дітей
З тимчасово окупованої території Херсонської області Україна повернула шість дітей. Вони знаходяться у безпеці та отримують необхідну медичну і психологічну допомогу
Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
"З тимчасово окупованої території Херсонщини вивезені три родини, в яких виховуються 5 дівчаток та 1 хлопчик, віком від 1 до 9 років", - йдеться у повідомленні.
За словами батьків, жити в окупації стало надто важко. За відсутності російських паспортів, вони не мали права звернутись до лікарів та влаштуватись на роботу.
З метою психологічного тиску і залякування російські військові постійно проводили обшуки в помешканнях, чим залякували дітей. Таке ставлення й острах за майбутнє стало поштовхом для прийняття рішення щодо виїзду.
Від початку 2024 року з тимчасово окупованої Херсонщини вдалося вивезти 94 дитини.
Що відомо про повернення дітей із ТОТ
14 вересня 2023 року уповноважений із прав людини Дмитро Лубінець заявив, що з моменту створення окремого координаційного штабу з питань дітей додому повернули 386 маленьких українців. Це виключно ті діти, які були депортовані на територію РФ. Водночас підрахунок дітей, яких повернули з окупації, вестимуть окремо.
"Ми вирішили розділити ці цифри, бо одна справа повернути після депортації дитину з території РФ, інша справа – коли ми повертаємо дітей, які були примусово переміщені в межах тимчасово окупованої території України", - сказав Лубінець.
У листопаді Save Ukraine вивезла з окупованих територій чотирьох дітей з сім'ями.
14 грудня з тимчасово окупованих територій України повернули ще чотирьох дітей. При цьому батьки одного з малюків служать у ЗСУ.
16 грудня Україна за сприяння Катару повернула ще трьох дітей, яких викрала РФ.
20 лютого стало відомо, що з російської окупації повернули 11 українських дітей.
24 лютого 2024 року Україні вдалося повернути двох сестер-підлітків, які майже два роки жили під російською окупацією в селі в Луганській області.
11 березня з тимчасово окупованих територій вдалося повернути родини з 5 дітьми, а також 18-річну сироту на підконтрольну Україні територію.
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