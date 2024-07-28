За тиждень Росія випустила близько 700 КАБів і понад 100 "шахедів" по Україні
Російська окупаційна армія з 22 по 28 липня випустила по території України щонайменше 700 керованих авіабомб і понад 100 ударних безпілотників
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.
За його словами, близько 700 керованих авіабомб і більш як 100 "шахедів" випустила Росія проти України лише за один цей тиждень.
"Наші люди щоденно страждають від російського терору. І наші люди заслуговують на справедливий і надійний захист від нього. Це реально забезпечити достатньою далекобійністю й достатньою якістю систем ППО. Кожне конкретне рішення партнерів для зміцнення нашої сили здатне рятувати життя людей", - йдеться у повідомленні президента.
- Уранці 28 липня російська окупаційна армія вдарила по передмістю Херсона. Унаслідок цього постраждали три людини.
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