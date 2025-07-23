За весь час Курської операції загинуло і було поранено 80 тис. військових армії РФ, - Сирський
Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський назвав кількість військових, яку втратила російська армія від початку операції Сил оборони в Курській області в серпні 2024 року
Про це він сказав в інтерв'ю The Washington Post.
За словами Сирського, під час Курської операції загинуло або було поранено щонайменше 80 тисяч. російських військовослужбовців. Він відмовився розголошувати втрати українців, але сказав, що їх значно менше, ніж російських.
Головком ЗСУ зазначив, що минуле літо було для української армії справді дуже важким.
"Нас жорстко критикували, бо ми оборонялися та відступали. Мені довелося зробити щось, скажімо так, надзвичайне", - зазначив Сирський.
- Також раніше головнокомандувач ЗСУ заявляв, що Курська операція досягнула більшості поставлених цілей, зокрема вдалося не допустити наступу ворога в Сумській і Харківській областях.
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