За жовтень воїни ЗСУ за допомогою дронів знищили й уразили понад 52 тис. ворожих цілей

Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.

Сирський зазначив, що впродовж місяця найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери, якими було виконано понад 7 тис. місій. Загалом в результаті здійснених бойових вильотів дронів у жовтні воїни ЗСУ знищили й уразили понад 52 тис. цілей противника.

Зокрема, вдалося знищити такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиницю ворожого радіообладнання та понад 4 тис. живої сили противника.

За словами головнокомандувача, під час наради окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БПЛА.

"Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога", - зазначив Сирський.