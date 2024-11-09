За жовтень воїни ЗСУ за допомогою дронів знищили й уразили понад 52 тис. ворожих цілей
Протягом жовтня українські військові за допомогою ударних дронів змогли знищити й уразити більш як 52 тис. ворожих цілей
Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський за результатами щомісячної наради з командирами підрозділів безпілотних систем.
Сирський зазначив, що впродовж місяця найефективніше себе проявили ударні дрони-бомбери, якими було виконано понад 7 тис. місій. Загалом в результаті здійснених бойових вильотів дронів у жовтні воїни ЗСУ знищили й уразили понад 52 тис. цілей противника.
Зокрема, вдалося знищити такі цілі: 129 артилерійських систем, 221 одиницю ворожого радіообладнання та понад 4 тис. живої сили противника.
За словами головнокомандувача, під час наради окрему увагу приділили впровадженню новітніх розробок, а також новим підходам і тактикам у застосуванні БПЛА.
"Технології безпілотних систем стрімко розвиваються, і ми маємо бути на крок попереду ворога", - зазначив Сирський.
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