Захист і відновлення енергетики: Зеленський провів сьогодні Ставку з ключових питань

Захист і відновлення енергетики: Зеленський провів сьогодні Ставку з ключових питань

Адріана Муллаянова
13 жовтня, 2025 понедiлок
19:55
Володимир Зеленський

Володимир Зеленський відзначив героїчну роботу енергетиків та ремонтних бригад, обговорив відновлення енергопостачання у прифронтових регіонах і плани посилення ППО та армійської авіації

Зміст

Президент України Володимир Зеленський провів сьогодні Ставку, головною темою якої стало відновлення та захист енергетики після російських ударів, про це він повідомив у телеграм-каналі.

"Найбільш складна ситуація – у прифронтових громадах та поблизу кордону з Росією, де обстріли та атаки дронів тривають майже постійно", - каже Зеленський.

Зеленський подякував енергетикам, ремонтним бригадам та ДСНС: "Це фактично цілодобова праця, часто героїчна". Особлива увага приділялася Одесі, Києву, Дніпру, Харкову, Запоріжжю, Миколаєву, Херсону та Полтавщині – по кожному регіону вже надані відповідні доручення.

Також обговорювалися питання оборони: розширення можливостей армійської авіації, формування додаткових гелікоптерних груп та співпраця з виробниками дронів-перехоплювачів. Міністр оборони Денис Шмигаль доповів про підготовку нового "Рамштайну", де пріоритетом залишаються системи ППО та швидке постачання озброєнь від партнерів.

"Якщо PURL уже стала ефективною, то програму SAFE треба наповнити актуальним змістом, щоб європейські країни могли стримувати Росію вже зараз", – підкреслив Зеленський. Він додав, що лише припинення війни та надійна безпека України забезпечить стабільність у Європі.

Новини
Росія
Володимир Зеленський
ДСНС
Денис Шмигаль
Енергетика
