Заклики Заходу утриматися від ескалації коштували багатьох життів українських захисників, - Зеленський на форумі в Давосі
Президент України Володимир Зеленський заявив, що заклики західних країн "не ескалувати ситуацію" вартували багатьох життів українських воїнів
Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.
Він розповів, що до повномасштабної агресії Росії проти України світ закликав не ескалувати ситуацію.
"Ми закликали до активних дій і санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: "Не загострюйте ситуацію", - нагадав Зеленський.
"Багато заходів щодо санкцій були відкладені на місяці, а то й роки, оскільки зіткнулися зі шквалом погроз із боку Москви. Але жодна з цих погроз не виправдалася. Кожен шторм виявлявся їхнім блефом", - додав він.
За його словами, повноцінна сила санкцій могла б змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки. Однак через заклики "не загострювати ситуацію" час було втрачено. Натомість загинуло багато українських воїнів, які воювали з 2014 року.
"Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: "Не ескалюйте". Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію". Але відплата в цей момент могла б багато чому навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості", - зазначив Зеленський.
Водночас президент нагадав: попри запевнення, що РФ не допустить створення "зеленого коридору" без своєї участі, з українських портів вивезено 16 млн тонн вантажів.
"І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І ми маємо домогтися для України переваги в повітрі, так само, як ми завоювали перевагу на Чорному морі", - сказав він.
- 9 січня стало відомо, що Володимир Зеленський особисто відвідає Всесвітній економічний форум, який проходить із 15 по 19 січня у швейцарському Давосі.
- 16 січня Зеленський зустрівся у Давосі з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, держсекретарем США Ентоні Блінкеном та президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.95 Купівля 37.95Продаж 38.67
- EUR Купівля 41.48Продаж 42.55
- Актуальне
- Важливе