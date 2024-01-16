Заклики Заходу утриматися від ескалації коштували багатьох життів українських захисників, - Зеленський на форумі в Давосі

Про це він сказав на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

Він розповів, що до повномасштабної агресії Росії проти України світ закликав не ескалувати ситуацію.

"Ми закликали до активних дій і санкцій, щоб запобігти розширенню війни. І нам сказали: "Не загострюйте ситуацію", - нагадав Зеленський.

"Багато заходів щодо санкцій були відкладені на місяці, а то й роки, оскільки зіткнулися зі шквалом погроз із боку Москви. Але жодна з цих погроз не виправдалася. Кожен шторм виявлявся їхнім блефом", - додав він.

За його словами, повноцінна сила санкцій могла б змусити російського диктатора Володимира Путіна піти на поступки. Однак через заклики "не загострювати ситуацію" час було втрачено. Натомість загинуло багато українських воїнів, які воювали з 2014 року.

"Ми попросили нові види зброї, і нам відповіли: "Не ескалюйте". Але потім прибула зброя, і ескалації не відбулося. Російська ракета впала на територію НАТО. Відповіддю знову було: "Не загострюйте ситуацію". Але відплата в цей момент могла б багато чому навчити Росію і додати Заходу необхідної впевненості", - зазначив Зеленський.

Водночас президент нагадав: попри запевнення, що РФ не допустить створення "зеленого коридору" без своєї участі, з українських портів вивезено 16 млн тонн вантажів.

"І ми можемо довести, що Росія змириться з повною втратою свого Чорноморського флоту, який тероризував комерційні судна. І ми маємо домогтися для України переваги в повітрі, так само, як ми завоювали перевагу на Чорному морі", - сказав він.