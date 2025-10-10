Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Війна з Росією Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
Ексклюзив

Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер

Ірена Моляр
10 жовтня, 2025 п'ятниця
20:51
Війна з Росією Україна росія війна

Якщо питання репарацій, яке нині обговорюють у Брюсселі, буде реалізовано, українська сторона опиниться в набагато сильнішому становищі, ніж Росія

Зміст

Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.

"Ця війна й надалі випробовуватиме обидві сторони на здатність до інновацій і швидкої адаптації до змін на полі бою. Втім, Україна має перевагу, особливо якщо отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського Союзу. І якщо питання репарацій, яке нині обговорюють у Брюсселі, буде реалізовано, українська сторона опиниться в набагато сильнішому становищі, ніж Росія", - зауважив дипломат.

За його словами, тепер саме європейським лідерам доведеться взяти на себе ініціативу – проявити більшу рішучість у дипломатії та підтримці України. І вже бачимо перші ознаки цього, зокрема в планах президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо закону про репарації, який може стати справжнім переломним моментом у тому, як спрямовуватимуться ресурси на підтримку України.

"Позитив у тому, що частину коштів від репараційного кредиту, якщо він буде ухвалений, можна буде спрямувати безпосередньо в українську оборонно-промислову базу, яка вже довела свою інноваційність, гнучкість і технологічну спроможність – особливо у сфері безпілотних систем. Такий підхід став би справді стратегічним рішенням: інвестування у власне виробництво посилило б інноваційний потенціал, розширило масштаби випуску та дало б Україні відчутну перевагу у порівнянні з нинішнім становищем і можливостями Росії", - підкреслив Карпентер.

 

 

  • Стало відомо, що на тлі обговорення у ЄС варіантів надання Україні позики у розмірі €140 млрд за рахунок конфіскованих російський активів, в Росії почали розробляти план заходів для прискореної націоналізації та продажу іноземних активів.
Теги:
Відео
Новини
Україна
Росія
ЄС
зброя
Технології
ВПК
Студія Захід з Антоном Борковським
допомога Україні
Урсула фон дер Ляєн
Читайте також:
Хав'єр Мілей
Автор Адріана Муллаянова
8 жовтня, 2025 середа
Аргентинський "рок-зірковий президент" Мілей виступив у Буенос-Айресі, заявивши: "Я людина"
Tomahawk
Автор Марина Клюєва
9 жовтня, 2025 четвер
Tomahawk можна запускати з літаків Су-24, але є інша проблема, - авіаексперт Романенко
Йоель Пох'янпало (в центрі), Фінляндія - Литва, відбір ЧС-2026
Автор Влад Дідусь
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Відбір на ЧС-2026: результати матчів 9 жовтня
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.3
    Купівля 41.3
    Продаж 41.79
  • EUR
    Купівля 47.87
    Продаж 48.54
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
10 жовтня
21:24
Латвія
Посилення міграційних правил: Латвія наказала понад 800 росіянам покинути країну
21:21
Ексклюзив
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
Ворог модернізував комплекси для запуску балістики: генерал Романенко про особливості нічної атаки 10 жовтня
21:15
Огляд
Марія Коріна Мачадо
Нобель миру за мужність: як Марія Коріна Мачадо стала символом боротьби у Венесуелі
20:58
БПЛА, шахед, дрон
Росія запустила ударні дрони по Україні ввечері 10 жовтня: куди прямують
20:46
Дональд Трамп
Трамп пригрозив відмовитись від зустрічі з Сі Цзіньпіном після того, як Китай посилив правила експорту рідкісних металів
20:35
Дональд Трамп
"Дякую президенту Путіну!": Трамп відреагував на заяву диктатора щодо Нобелівської премії миру
20:00
OPINION
Російські активи в Європі. Як вони можуть працювати на Україну
19:59
Метт Вітакер
"Сталін сказав, що кількість – це сама по собі якість": посол США при НАТО Вітакер розкритикував європейський оборонпром
19:45
Ексклюзив
Зеленский путін
Чим Путін може відповісти на постачання Tomahawk Україні: у Defense Express спрогнозували можливу реакцію Кремля
19:37
Ексклюзив
Путін в Кремлі
Путін мав би серйозно сприймати слова Зеленського про блекаут у Москві, - Чех
19:16
Ексклюзив
знищені окупанти
Кількість втрат росіян не може не відображатись на їхніх перспективах на полі бою, - офіцер НГУ Іллєнко
19:15
Володимир Зеленський
Зеленський підсумував міжнародну роботу за 9 місяців та визначив пріоритети до кінця року
19:04
Меланія Трамп заявила, що після "відкриття каналу комунікації" з Путіним, 8 українських дітей возз'єдналися з родинами
18:43
Віталій Кличко
"Ситуація складна. Давайте говорити правду": Кличко закликав киян зробити запаси води та їжі й зарядити пристрої
18:38
Путін в Кремлі
"Тупий сигнал від Росії світові, що політика агресії та терору триває", - МЗС про обстріл України 10 жовтня
18:05
Оновлено
Атака РФ, наслідки у Печерському районі Києва
Комбінована атака РФ: у Запоріжжі загинула дитина, у Києві та області пошкоджено багатоповерхівки, по всій Україні понад 20 постраждалих
18:03
OPINION
"Військовим тут не місце". Відповідь Віталію Кіму на заяву, що ветеранам не варто йти у політику
18:00
Ексклюзив
Tomahawk
Не маю великого оптимізму: американський дипломат Карпентер щодо надання ракет Tomahawk Україні
17:50
"Ситуація залишається складною": DeepState повідомив, що РФ завела десант у Володимирівку на Донеччині
17:48
Ексклюзив
дрон
Гадаю, країни Балтії були не проти б, щоб їх атакували російські дрони, втім, є умови,- історик Чех
17:32
Малий модульний реактор
На місці ТЕС можуть з’явитись міні-АЕС: у ВРУ презентували законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні
17:28
Оновлено
Київ без світла, блекаут
Атака РФ на енергоінфраструктуру: частина Києва без світла, в столиці та 9 областях діють графіки, є влучання по греблі ДніпроГЕС
16:27
Ексклюзив
Володимир Путін і російський дрон
Путін може замислитись про перемовини лише під жорстким тиском, - Портников
16:25
Від початку доби на фронті відбулось 102 бої: третина з них на Покровському напрямку
16:25
Зеленський, Путін, Трамп
Путін зробив заяву щодо Tomahawk і назвав "понтами" погрози Зеленського про удари по Москві
16:14
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
Вимушені аварійні відключення застосовуються в Києві та семи областях, — Укренерго
16:09
Білий Дім
"Нобелівський комітет довів, що для нього політика важливіша за мир": у Трампа прокоментували вручення премії миру
16:02
OPINION
Терор Росії: гарантованого захисту не буває
15:57
Молдова ЕС
Росія витратила щонайменше €100 млн на втручання у вибори в Молдові, — посол Ківерь
15:41
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
15:33
Армія, Велика Британія
Велика Британія передала Україні ракети для ППО на 5 місяців раніше запланованого терміну
14:00
OPINION
Утримати темп, momentum
13:47
Ексклюзив
США космос наука технології
Українські космічні війська: експерт Самусь про важливість власних розвідданних
13:34
Оновлено
Газа 14 січня 2025 року на тлі триваючої війни на території Палестини між Ізраїлем і ХАМАС
Угода про припинення вогню між Ізраїлем та ХАМАС набула чинності
13:30
Аналітика
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну
Чи може штучний інтелект розпочати ядерну війну? Ч.1
13:13
Кіліан Мбаппе, збірна Франції
Відбір ЧС-2026: розклад матчів та трансляцій 10 жовтня
12:59
Дитяче Євробачення - 2025: у Дії розпочалося голосування за представника України
12:45
Письменниця Євгенія Кузнєцова стала авторкою Радіодиктанту національної єдності 2025. Наталія Сумська читатиме
12:27
Тетяна Чорновол
Тетяна Чорновол відмовилася повертатися до ВР та вирішила продовжити військову службу
12:23
евакуаційний центр в Каунасі
Країни Балтії планують масову евакуацію у разі нападу Росії
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV