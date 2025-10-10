Закон про репарації може стати справжнім переломним моментом у підтримці України, - американський дипломат Карпентер
Якщо питання репарацій, яке нині обговорюють у Брюсселі, буде реалізовано, українська сторона опиниться в набагато сильнішому становищі, ніж Росія
Таку думку в етері Еспресо висловив відомий американський дипломат Майк Карпентер, який свого часу працював заступником помічника міністра оборони США, надзвичайним і повноважним послом США в ОБСЄ (2021-2024 рр.), в інтерв'ю ведучому програми "Студія Захід" Антону Борковському.
"Ця війна й надалі випробовуватиме обидві сторони на здатність до інновацій і швидкої адаптації до змін на полі бою. Втім, Україна має перевагу, особливо якщо отримає додаткову фінансову підтримку від Європейського Союзу. І якщо питання репарацій, яке нині обговорюють у Брюсселі, буде реалізовано, українська сторона опиниться в набагато сильнішому становищі, ніж Росія", - зауважив дипломат.
За його словами, тепер саме європейським лідерам доведеться взяти на себе ініціативу – проявити більшу рішучість у дипломатії та підтримці України. І вже бачимо перші ознаки цього, зокрема в планах президентки Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо закону про репарації, який може стати справжнім переломним моментом у тому, як спрямовуватимуться ресурси на підтримку України.
"Позитив у тому, що частину коштів від репараційного кредиту, якщо він буде ухвалений, можна буде спрямувати безпосередньо в українську оборонно-промислову базу, яка вже довела свою інноваційність, гнучкість і технологічну спроможність – особливо у сфері безпілотних систем. Такий підхід став би справді стратегічним рішенням: інвестування у власне виробництво посилило б інноваційний потенціал, розширило масштаби випуску та дало б Україні відчутну перевагу у порівнянні з нинішнім становищем і можливостями Росії", - підкреслив Карпентер.
- Стало відомо, що на тлі обговорення у ЄС варіантів надання Україні позики у розмірі €140 млрд за рахунок конфіскованих російський активів, в Росії почали розробляти план заходів для прискореної націоналізації та продажу іноземних активів.
