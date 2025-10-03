Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна конфіскацій: Кремль може експропріювати іноземні активи в Росії, якщо ЄС надасть Україні репараційну позику

Зіновія Воронович
3 жовтня, 2025 п'ятниця
07:57
Економіка Кремль москва

На тлі обговорення у ЄС варіантів надання Україні позики у розмірі €140 млрд за рахунок конфіскованих російський активів, в Росії почали розробляти план заходів для прискореної націоналізації та продажу іноземних активів

Зміст

У ЄС обговорюють можливість надання Україні так званої "репараційної позики". Єврокомісія пропонує надати Україні кредит за рахунок російських активів, заблокованих у фінансовій установі Euroclear у Бельгії. У разі, якщо Російська Федерація не виплатить репарації після війни, вона втратить право на ці кошти. Йдеться  про суму у €140 млрд. 

На тлі інформації про надання Україні коштів від заморожених російських активів, у Росії почали погрожувати дзеркальною відповіддю. Як повідомляє Bloomberg з посиланням на особу, близьку до уряду, Росія може націоналізувати та швидко продати активи, що належать іноземним компаніям. Для цього можуть використати указ Путіна від 30 вересня, Президент Володимир Путін у вівторок підписав указ, що дозволяє прискорений продаж державного майна за спеціальною процедурою.

"Цей указ має на меті пришвидшити продаж різних компаній, як російських, так і іноземних, повідомила особа, знайома з цим питанням, яка попросила не розголошувати його імена, оскільки інформація не є публічною. Якщо Європейський Союз почне конфісковувати російські активи, Москва може відповісти симетричними заходами, сказала ця особа", – пише  Bloomberg.

Відповідно до указу, для продажу державної (в тому числі націоналізованої) компанії, оцінювачі, яких визначить уряд, повинні будуть у термін до 10 днів визначити ринкову вартість компанії. Перереєстрацію на нового власника також здійснюватимуть за спрощеною процедурою.

Тим часом прессекретар російського президента Дмитро Пєсков на брифінгу порівняв країни ЄС, які обговорюють як передати Україні конфісковані російські активи з бандою.

"Це схоже на банду. Хтось на шухєрі, хтось грабує, а хтось, як Бельгія, кричить: "Давайте разом нести відповідальність", – заявив він. Раніше Пєсков також погрожував, якщо захід наважиться на конфіскацію російських активів, це не пройде безслідно.

Жорсткою відповіддю пригрозила також речниця російського МЗС Марія Захарова. “Росія має достатній арсенал контрзаходів та можливостей для належної політичної та економічної відповіді", – цитує її Reuters. А російське фінансове видання The Bell заявило, що план ЄС може розпочати "велику війну конфіскації між Москвою та Європою". 

Які іноземні компанії досі працюють в Росії

За даними проєкту Leave russia від KSE, на території РФ досі працює щонайменше 1754 компанії. У Bloomberg називають такі відомі бренди як UniCredit SpA, Raiffeisen Bank International AG, PepsiCo Inc та Mondelez International Inc. При цьому, судячи з історії Райфайзену, добровільно піти з Росії не так уже й легко.

За даними  Reuters Raiffeisen Bank International знайшов покупця на свою російську "дочку", однак через перешкоди російської влади угода не відбулась. Райффайзенбанк – найбільший серед російських банків, на які ще не накладено санкції. Це що робить його критично важливим для зовнішньоторгівельних операцій, зокрема розрахунків за газ, який експортується до Європи. 

Замість націоналізації беруть в управління

За підрахунками адвокатського бюро NSP, за три роки війни в Україні РФ конфіскувала у власників активів на $50 млрд – це третина річних видатків на війну. Як правило, у державну власність переходили стратегічні підприємства, або бізнес "неугодних" осіб.  

Водночас іноземні активи поки офіційно не націоналізовували (за винятком тих, де власники українці). Аби формально не порушувати міжнародні договори про захист інвестицій, іноземними бізнес указом Путіна передають в управління Росімущества. Тобто формально іноземні власники не втрачають права власності, але не беруть участі в управлінні. У перспективі ці активи продають начебто за згодою власників "правильним" покупцям.

Так, у 2023 році в управління Росімущества були передані активи Carlsberg та Danone. Через рік так з’явилась інформація, що французский концерн Danone продав свої активи в РФ компанії "Вамин Р", яку пов’язують з чеченською владою.

